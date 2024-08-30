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Updated Сегодня, 04:10

Двое подростков на самокате въехали в Мерседес в Тюмени

Двое подростков на самокате въехали в Мерседес в Тюмени

30 августа 2024, 04:08
Фото: ГИБДД Тюменской области
В Тюмени произошло ДТП, в котором пострадали двое подростков. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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Дети

Авария произошла на улице Максима Горького. Дети ехали вдвоем на электросамокате и на пешеходном переходе въехали в иномарку.

Подростки получили ушибы ног. Обстоятельства аварии предстоит выяснять инспекторам. В ГИБДД напомнили о запрете кататься на самокатах вдвоем.

Ранее «Наш город» сообщал, что мать подростка из Тюменской области оштрафуют за его езду на мопеде. Он управлял транспортным средством без прав, с разрешения матери.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Аварии#Детство
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