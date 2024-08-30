Двое подростков на самокате въехали в Мерседес в Тюмени

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Авария произошла на улице Максима Горького. Дети ехали вдвоем на электросамокате и на пешеходном переходе въехали в иномарку.
Подростки получили ушибы ног. Обстоятельства аварии предстоит выяснять инспекторам. В ГИБДД напомнили о запрете кататься на самокатах вдвоем.
Ранее «Наш город» сообщал, что мать подростка из Тюменской области оштрафуют за его езду на мопеде. Он управлял транспортным средством без прав, с разрешения матери.