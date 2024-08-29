В Тюмени вырос спрос на услуги по строительству домов и ремонту

В Тюмени вырос и интерес к услугам ремонтных бригад. Спрос на услуги ремонта и отделки вырос на 5% за год. Самые востребованные услуги у жителей Тюменской области: услуги сантехников, дизайнера интерьеров, а также сборка и ремонт мебели.