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Updated Сегодня, 12:05

В Тюмени вырос спрос на услуги по строительству домов и ремонту

В Тюмени вырос спрос на услуги по строительству домов и ремонту

29 августа 2024, 12:00
Фото: 1MI
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Услуги», в Тюмени вырос спрос на услуги по строительству домов и ремонту. В городе укрепляется тренд на строительство собственных домов.

Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, в Тюмени спрос на строительство домов в августе этого года вырос на 7 процентов год к году.

Больше всего тюменцев интересуют изыскательные работы для изучения местности, на которой планируется постройка нового объекта. Также люди активно пользуются кровельными работами, спрос вырос на 11 процентов.

В Тюмени вырос и интерес к услугам ремонтных бригад. Спрос на услуги ремонта и отделки вырос на 5% за год. Самые востребованные услуги у жителей Тюменской области: услуги сантехников, дизайнера интерьеров, а также сборка и ремонт мебели.

Специалисты подчеркивают, что тюменцы предпочитают строить собственные дома и все чаще делегируют ремонтные работы специалистам. Обращение к высококвалифицированным строителям актуально до наступления зимнего периода.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в августе спрос на услуги репетиторов для дошкольников вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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