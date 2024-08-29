В Тюмени вырос спрос на услуги по строительству домов и ремонту

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, в Тюмени спрос на строительство домов в августе этого года вырос на 7 процентов год к году.
Больше всего тюменцев интересуют изыскательные работы для изучения местности, на которой планируется постройка нового объекта. Также люди активно пользуются кровельными работами, спрос вырос на 11 процентов.
В Тюмени вырос и интерес к услугам ремонтных бригад. Спрос на услуги ремонта и отделки вырос на 5% за год. Самые востребованные услуги у жителей Тюменской области: услуги сантехников, дизайнера интерьеров, а также сборка и ремонт мебели.
Специалисты подчеркивают, что тюменцы предпочитают строить собственные дома и все чаще делегируют ремонтные работы специалистам. Обращение к высококвалифицированным строителям актуально до наступления зимнего периода.
Ранее «Наш город» писал о том, что в августе спрос на услуги репетиторов для дошкольников вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.