В Тюмени появились Бульвар Воды и «сухой» фонтан

Бульвар воды растянулся на площади 8 тысяч 345 квадратных метров. Тротуары из брусчатки и асфальтобетона соединяют несколько функциональных зон, где каждый может найти себе занятие по интересам. На игровых пространствах для детей установлено современное и безопасное оборудование. В центре — зона отдыха для детей и взрослых с информацией об истории тюменского водопровода. Украшением бульвара стал «сухой» фонтан.