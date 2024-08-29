В Тюмени появились Бульвар Воды и «сухой» фонтан

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Территория в Восточном административном округе Тюмени благоустроена по инициативе тюменского водоканала. Проект посвятили 160-летию первого в Сибири водопровода.
Тюменцы всегда впереди: 160 лет назад здесь запустили первый в Сибири водопровод, а сейчас открыли первый в стране Бульвар Воды. Сегодня с Ольгой Александровной мы договорились о создании музея воды. Коллабарация органов местного самоуправления и бизнеса — показатель интереса к истории города, уважению к традициям сибирского меценатства. Я благодарен компании «Росводоканал Тюмень» и управе ВАО за этот объект, выполненный качественно и с опережением намеченных сроков, — подчеркнул глава города Тюмени Максим Афанасьев.
Бульвар воды растянулся на площади 8 тысяч 345 квадратных метров. Тротуары из брусчатки и асфальтобетона соединяют несколько функциональных зон, где каждый может найти себе занятие по интересам. На игровых пространствах для детей установлено современное и безопасное оборудование. В центре — зона отдыха для детей и взрослых с информацией об истории тюменского водопровода. Украшением бульвара стал «сухой» фонтан.
«Росводоканал Тюмень» нацелен на обеспечение благополучия жителей тюменской агломерации, а благополучие жителей — это не только предоставление качественных услуг по водоснабжению и водоотведению, но создание условий для отдыха. Здесь мы позаботились о комфорте жителей и разместили познавательную информацию об истории водопровода, — рассказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
В честь открытия бульвара почетные гости и волонтеры «Росводоканал Тюмень» высадили 10 рябин, являющихся символом мира и любви. На бульваре также сохранили уже имеющиеся деревья и посадили более полусотни цветущих кустарников и саженцев липы. Для юных участников мероприятия «Росводоканал Тюмень» организовал праздничную программу, в рамках которой и дети, и взрослые получили памятные сувениры.
Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.
Предприятие обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.