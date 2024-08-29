В одном из музеев столицы прошла выставка картин Анны Горчаковой «Заводы России»

Posted Вчера, 20:17
Published Вчера, 20:17
Modified Вчера, 20:17
Updated Вчера, 20:17
Художница рассказала, что во времена СССР лучших работников заводов всячески поощряли и в целом производству уделялось гораздо больше внимания, чем сейчас. По ее словам, задача выставки как раз и заключается в том, чтобы направить внимание ее посетителей на красоту производства в сегодняшней России, его высокотехнологичность и экологичность, что может способствовать повышению интереса к заводским профессиям у молодого поколения.
Коллекция Анны Горчаковой состоит из десятка художественных полотен, написанных маслом. На них изображены заводы из множества сфер промышленности — нефтехимической, текстильной, лесопромышленной и прочих, пишет newsnn.ru.
Художница избрала в качестве сферы профессиональной деятельности PR, а живопись считает своим хобби. Представленная на выставке «Заводы России» серия работ началась с картины о фармацевтическом производстве. Она была написана в 2016 году.
Анна поделилась воспоминаниями о том, как водила на это фармпредприятие представителей СМИ. Девушка была искренне удивлена чистотой и инновационными технологиями производства. Чтобы работать на нем — нужно высшее образование. Главным посылом выставки художница назвала мотивирование молодого поколения становиться не блогерами, например, а сотрудниками предприятий промышленности. Она убеждена, что такая работа позволяет выйти на совсем другой социальный и профессиональный уровень.
«Кроме того, на многих заводах предоставляется стабильная оплата труда и социальный пакет. Современные заводы уже давно перестали быть какими-то грязными производствами, где требуется низкоквалифицированный труд», — резюмировала художница.