В одном из музеев столицы прошла выставка картин Анны Горчаковой «Заводы России»

Художница рассказала, что во времена СССР лучших работников заводов всячески поощряли и в целом производству уделялось гораздо больше внимания, чем сейчас. По ее словам, задача выставки как раз и заключается в том, чтобы направить внимание ее посетителей на красоту производства в сегодняшней России, его высокотехнологичность и экологичность, что может способствовать повышению интереса к заводским профессиям у молодого поколения.