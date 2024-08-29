Ученые объяснили, почему нам нравится тот или иной жанр фильмов

Исследователи отмечают, что подобный результат может быть связан с тем, что людям показывали только две эмоции. Другие чувства могли бы вызвать более сильную реакцию у поклонников других жанров. Также в исследовании не учитываются фанаты фильмов ужасов, так как в эксперименте участвовало слишком мало людей, указавших хоррор любимым жанром.