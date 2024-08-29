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Ученые объяснили, почему нам нравится тот или иной жанр фильмов

Ученые объяснили, почему нам нравится тот или иной жанр фильмов

29 августа 2024, 08:41
Согласно данным недавнего исследования, наш любимый жанр фильмов связан с работой мозга. Он определяется тем, как мозг реагирует на эмоциональные стимулы.

В Frontiers in Behavioral Neuroscience была опубликована интересная научная работа. Исследование показало связь между любимыми жанрами в кино и активностью мозга. Ученые изучили данные 257 человек, участвовавших в более крупном эксперименте. Испытуемые, помимо прочего, указали свой любимый жанр фильмов. Об этом сообщает портал newkhakasiya.online.

Участникам исследования показывали лица, испытывающие страх или злость, и различные геометрические фигуры, а их реакцию фиксировали с помощью аппарата МРТ. Ученых интересовала активность миндалевидного тела, которое способно запускать ответную реакцию на угрозы, и нейронов в той области мозга, которая отвечает за вознаграждение.

Результаты эксперимента удивили ученых. Они предполагали, что любителей экшенов будет труднее стимулировать. Исследование показало обратную ситуацию. Именно поклонники данного жанра показывали самую сильную реакцию. Такая же ситуация и с любителями комедий. Хуже всего реагировали на стимуляцию люди, предпочитающие триллеры, документальные фильмы и детективы.

Исследователи отмечают, что подобный результат может быть связан с тем, что людям показывали только две эмоции. Другие чувства могли бы вызвать более сильную реакцию у поклонников других жанров. Также в исследовании не учитываются фанаты фильмов ужасов, так как в эксперименте участвовало слишком мало людей, указавших хоррор любимым жанром.

Ученые считают, что зрители выбирают те жанры кино, которые лучше всего стимулируют их мозг. В дальнейших исследованиях они попытаются выяснить, существует ли связь потребления совместимого или несовместимого с индивидуальными склонностями контента с психологическим благополучием.

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