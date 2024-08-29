Тюменцы жалуются на стихийный рынок в центре, а детские сады закрывают на карантин

Тюменцы возмущены появлением стихийного рынка в центре города. По словам горожан, на улице торговлю ягодами и фруктами вели мигранты. Продавцов не смущало, что продажа велась у оживленной проезжей части дороги, а на товар летели пыль, грязь и прочее. При этом многие тюменцы останавливались и покупали овощи-фрукты, не заботясь о последствиях.