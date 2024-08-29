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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Тюменцы жалуются на стихийный рынок в центре, а детские сады закрывают на карантин

Тюменцы жалуются на стихийный рынок в центре, а детские сады закрывают на карантин

29 августа 2024, 12:56
Фото: 1MI
Жители Тюмени возмущены образовавшимся стихийным рынком в центре города. После разбирательств на бизнесменов составили четыре протокола об административном правонарушении, изъяли порядка 200 килограммов фруктов и ягод. Тем временем, тюменские детские сады закрывают на карантин из-за заболеваемости.
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Стихийный рынок в центре города

Тюменцы возмущены появлением стихийного рынка в центре города. По словам горожан, на улице торговлю ягодами и фруктами вели мигранты. Продавцов не смущало, что продажа велась у оживленной проезжей части дороги, а на товар летели пыль, грязь и прочее. При этом многие тюменцы останавливались и покупали овощи-фрукты, не заботясь о последствиях.

Позже в администрации Тюмени заверили, что о несанкционированной торговле им известно. На бизнесменов уже составлено 4 протокола об административном правонарушении. Также изъято порядка 200 килограммов фруктов и ягод. Сейчас стихийного рынка уже нет.

Мигранты устроили стихийный рынок в нескольких метрах от мэрии Тюмени
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Штурмовик из Тюмени погиб на СВО

Штурмовик из Тюменской области Вячеслав Сухоруков погиб в зоне специальной военной операции. Рядовой штурмового взвода получил смертельное ранение во время выполнения боевого задания. Церемония прощания и похороны военного состоялись 28 августа, в среду, в селе Межинское. Бойца похоронили со всеми положенными воинскими почестями.

В СВО погиб штурмовик из Тюменской области
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В Тюмени подорожала картошка

В магазинах Тюмени подорожал картофель. На увеличение цен обратили внимание сами тюменцы. В магазинах стоимость достигает 100-110 рублей за килограмм. Вероятно, увеличение цен на овощи связано с плохим урожаем.

В Тюмени взлетели цены на картофель
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В Тюмени утонули двое детей

На Туре в Тюмени искали тела двух утонувших детей — девятилетнего мальчика и одиннадцатилетней девочки.

В результате, тело утонувшей девочки было найдено, его извлекли из воды тюменские спасатели. Поиски второго ребенка продолжаются. Причины трагедии устанавливаются. В МЧС по региону напомнили об опасности игр у водоемов.

На Туре в Тюмени ищут тела двух утонувших детей
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Тюменские детсады закрывают на карантин

Из-за выявленной энтеровирусной инфекции в Тюменской области детские сады закрывают на карантин. В настоящее время в регионе закрыты на карантин восемь групп в пяти детских садах.

В Роспотребнадзоре по Тюменской области сообщили, что инфекция протекает преимущественно в форме герпетической ангины с высыпанием на коже тела и высокой температурой. Инфекция передается воздушно-капельным путем от зараженного человека. Инкубационный период длится от 2-х до 35 дней.

В детсадах Тюмени закрыли на карантин несколько групп
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