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Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Уроженка Тобольска Инстасамка показала неудачную пластику

Посинело причинное место. Уроженка Тобольска Инстасамка показала неудачную пластику

29 августа 2024, 12:36
Фото: Соцсети

Уроженка Тобольска Инстасамка показала неудачную пластику

Уроженка Тобольска блогер Инстасамка показала ужасы пластической хирургии. Так посчитали ее подписчики, сама же блогер, напротив, всем довольна.

На фотографиях Зотеева демонстрирует результаты пластики, сделанной на ягодицах. Результат внушающий, но далеко не самый красивый, от хирургического места пятая точки сильно посинела. На это уже успели отреагировать в соцсетях, назвав это ужасами пластической хирургии.

Фото: соцсети

А вот сама Инстасамка результатом, в целом, довольна. С такими ягодицами, по ее словам, теперь ее можно называть «мамочкой».

Ранее сообщалось о том, что та же Инстасамка решила судиться с сетью по доставке суши.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Инстасамка
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