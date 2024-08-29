Посинело причинное место. Уроженка Тобольска Инстасамка показала неудачную пластику

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
На фотографиях Зотеева демонстрирует результаты пластики, сделанной на ягодицах. Результат внушающий, но далеко не самый красивый, от хирургического места пятая точки сильно посинела. На это уже успели отреагировать в соцсетях, назвав это ужасами пластической хирургии.
А вот сама Инстасамка результатом, в целом, довольна. С такими ягодицами, по ее словам, теперь ее можно называть «мамочкой».
Ранее сообщалось о том, что та же Инстасамка решила судиться с сетью по доставке суши.