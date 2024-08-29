Посинело причинное место. Уроженка Тобольска Инстасамка показала неудачную пластику

На фотографиях Зотеева демонстрирует результаты пластики, сделанной на ягодицах. Результат внушающий, но далеко не самый красивый, от хирургического места пятая точки сильно посинела. На это уже успели отреагировать в соцсетях, назвав это ужасами пластической хирургии.