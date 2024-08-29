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Posted 29 августа 2024, 03:24

Published 29 августа 2024, 03:24

Modified 29 августа 2024, 03:27

Updated 29 августа 2024, 03:27

На Туре в Тюмени ищут тела двух утонувших детей

29 августа 2024, 03:24
Сюжет
Дети
В Тюмени утонули двое детей. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

По данным спасателей, трагедия произошла на не оборудованном для купании месте, на реке Тура. Утонули мальчик девяти лет и одиннадцатилетняя девочка. Сейчас их тела ищут специалисты.

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Причины трагедии устанавливаются. В МЧС напоминают об опасности игр у водоемов.

Ранее «Наш город» писал, что с начала купального сезона в регионе произошло 15 трагических случаев на водных объектах. Все случаи гибели произошли в местах, непредназначенных для принятия водных процедур.

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