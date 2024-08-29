На Туре в Тюмени ищут тела двух утонувших детей

Posted 29 августа 2024, 03:24
Published 29 августа 2024, 03:24
Modified 29 августа 2024, 03:27
Updated 29 августа 2024, 03:27
По данным спасателей, трагедия произошла на не оборудованном для купании месте, на реке Тура. Утонули мальчик девяти лет и одиннадцатилетняя девочка. Сейчас их тела ищут специалисты.
Причины трагедии устанавливаются. В МЧС напоминают об опасности игр у водоемов.
Ранее «Наш город» писал, что с начала купального сезона в регионе произошло 15 трагических случаев на водных объектах. Все случаи гибели произошли в местах, непредназначенных для принятия водных процедур.