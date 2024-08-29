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Posted 29 августа 2024, 03:34

Published 29 августа 2024, 03:34

Modified 29 августа 2024, 03:36

Updated 29 августа 2024, 03:36

Самолет, летевший из ХМАО в Тюмень, получил обледенение по вине пилотов

Летевший из Ханты-Мансийска в Тюмень самолет обледенел по вине пилотов

29 августа 2024, 03:34
Фото: 1MI.

Самолет, летевший из ХМАО в Тюмень, получил обледенение по вине пилотов

Направлявшийся из Ханты-Мансийска в Тюмени самолет Utair обледенел из-за того, что пилоты недожали кнопку обогрева. К такому выводу пришла Росавиация в ходе расследования авиационного инцидента с самолетом ATR-72, произошедшего в марте этого года.

По данным Росавиации, на этапе снижения к аэропорту Рощино воздушное судно попало в зону обледенения, пилоты включили противообледененительную систему, однако ПОС правого воздушного винта не сработала.

К счастью, борт благополучно приземлился. Во время инцидента никто не пострадал, сам самолет также не получил повреждений. Однако его эксплуатация была прекращена до выявления причин произошедшего, сообщает тг-канал AVIAINCIDENT.

Ранее «Наш Город» писал, что пассажирам рейса Сочи — Тюмень на этой неделе пришлось ждать вылет более десяти часов из-за бушующей в курортном городе непогоды. Борт должен был приземлиться в Рощино днем 27 августа, но время прибытия перенесли на ночь 28 августа.

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