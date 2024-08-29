Летевший из Ханты-Мансийска в Тюмень самолет обледенел по вине пилотов

Posted 29 августа 2024, 03:34
Published 29 августа 2024, 03:34
Modified 29 августа 2024, 03:36
Updated 29 августа 2024, 03:36
По данным Росавиации, на этапе снижения к аэропорту Рощино воздушное судно попало в зону обледенения, пилоты включили противообледененительную систему, однако ПОС правого воздушного винта не сработала.
К счастью, борт благополучно приземлился. Во время инцидента никто не пострадал, сам самолет также не получил повреждений. Однако его эксплуатация была прекращена до выявления причин произошедшего, сообщает тг-канал AVIAINCIDENT.
Ранее «Наш Город» писал, что пассажирам рейса Сочи — Тюмень на этой неделе пришлось ждать вылет более десяти часов из-за бушующей в курортном городе непогоды. Борт должен был приземлиться в Рощино днем 27 августа, но время прибытия перенесли на ночь 28 августа.