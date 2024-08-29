Какие действия нужно совершить для запуска таксопарка

В последнее время программы для такси особенно актуальны, люди уже не ловят машины на улице и не ожидают их там же после вызова по телефону. Важно, чтобы служба перевозки присутствовала в Сети. В идеале стоит предложить приложение по вызову такси, приобретя готовую программу. Конечно, можно разработать отдельное ПО для компании, однако стоит это слишком дорого.