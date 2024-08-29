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Мэр Тюмени призвал поднять престиж профессии водителя из-за дефицита кадров

Дефицит водителей автобусов в Тюмени не будут решать за счет привлечения мигрантов

29 августа 2024, 04:00
Фото: 1MI

Мэр Тюмени призвал поднять престиж профессии водителя из-за дефицита кадров

Об этом сообщил глава администрации города Максим Афанасьев по итогам участия в Международном муниципальном форуме стран БРИКС.

По его словам, на сегодняшний день проблемы с кадрам в сфере пассажирских перевозок существует во многих городах России. Это не означает, что для ее решения будут привлечены иностранные специалисты.

«Наша цель — повысить престиж профессии водителя, создать для них комфортные условия на местном уровне, а также оказать им посильную поддержку. В ходе форума прозвучал ряд предложений, которые будут реализованы в ближайшее время», — сообщил Максим Афанасьев.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске из-за острой нехватки кадров в отрасли пассажирских перевозок власти приняли решение сократить число автобусных рейсов. Реже теперь автобусы ездят по выходным дням.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Водители#Общественный транспорт#Автобус#Автобусы#Новости тюмени#Максим Афанасьев#Дефицит
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