Дефицит водителей автобусов в Тюмени не будут решать за счет привлечения мигрантов

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По его словам, на сегодняшний день проблемы с кадрам в сфере пассажирских перевозок существует во многих городах России. Это не означает, что для ее решения будут привлечены иностранные специалисты.
«Наша цель — повысить престиж профессии водителя, создать для них комфортные условия на местном уровне, а также оказать им посильную поддержку. В ходе форума прозвучал ряд предложений, которые будут реализованы в ближайшее время», — сообщил Максим Афанасьев.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске из-за острой нехватки кадров в отрасли пассажирских перевозок власти приняли решение сократить число автобусных рейсов. Реже теперь автобусы ездят по выходным дням.