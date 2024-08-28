В Тюмень массово едут рожать мигранты, а блогер назвал город худшим в России

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Чтобы родить ребенка без проблемы, мигранты все чаще ездят в Тюмень. Об этом сообщает один из гинекологов из акушерского отделения местной больницы. По его словам, из-за доступной и бесплатной медицины, приезжие решают проехать тысячи километров, чтобы родить ребенка, а после — уехать обратно.
Проблемы в рождении на родине — платные услуги. За каждого ребенка надо платить деньги.
В Курской области погиб подполковник Евгений Рудзевич. Ветеран, спортсмен и командир полка отдал жизнь в боях на атакованной бойцами ВСУ территории. Сослуживцы отмечают немногословность, на при этом большой опыт и лидерские качества погибшего.
У офицера остались жена и двое детей. При этом на передовую он пошел сразу после мобилизации — бойцу пришла повестка.
После начала боев в Курской области, Евгений был переброшен туда, за день до смерти имел боевой настрой и просил товарищей не унывать. В тот же день погиб, подорвавшись на мине.
Необычный случай произошел с жителем Тюмени. Он решился на восхождение на гору Эльбрус, как вдруг, на высоте в 5 тысяч метров ему стало плохо. Остальные участники группы вызвали спасателей. У мужчины проявились признаки горной болезни, поэтому его решили эвакуировать.
Тюменца спустили с высоты, дальнейшая помощь ему не понадобилась.
Из-за высоких цен на тетради тюменцы пошли на крайние меры. Решили пожаловаться Екатерине Мизулиной. По словам местных, сейчас тетради стоят от 40 до 150 рублей, что просто неприемлемо.
На жалобы глава Лиги безопасного интернета отреагировала комментарием.
«Ужас, конечно, какие цены на тетради и канцелярские товары, школьную форму. Я считаю, что на эти товары должно быть государственное регулирование цен. Либо запрет на повышение цен перед началом учебного года. Понимаю, что бизнес есть бизнес, но есть приоритеты государства. Для большинства семей расходы просто неподъемные», — отметила Мизулина.
Блогер Валерия Лысенко, автор канала «Лера в вечном путешествии» раскритиковала Тюмень. В своем ролике она рассказала, что город ее разочаровал. В нем абсолютно нечего делать. Сравнила Тюмень со столицей деревень, решив что этот статус ей подходит куда лучше, чем вторая Москва.