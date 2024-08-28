В Тюмень массово едут рожать мигранты, а блогер назвал город худшим в России

Чтобы родить бесплатно и без проблем, мигранты все чаще стали ездить в Тюмень. Кроме того, в необычной ситуации оказался местный житель. Во время своего турпохода он застрял на Эльбрусе. А посетивший город блогер назвала его худшим в России.

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