В России могут смягчить наказания за преступления, связанные с интернет-публикациями

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
С 2022 года число подобных дел растет, и нередко за сообщения в соцсетях могут приговорить к большему сроку, чем за убийства или изнасилования. С призывом об устранении подобного перекоса к президенту обратилась член СПЧ Ева Меркачева. Поддержку этой идеи высказали и в научном, и в адвокатском сообществе. В Госдуму поступил целый ряд предложений по гуманизации.
Ева Меркачева обратилась к вопросу о telegram-шантаже в конце прошлого года. Она, в частности, говорила о том, что такие преступления могут рассматриваться как вымогательство, а его относят к категории особо тяжких преступлений. Член СПЧ заявила о необходимости пересмотреть правоприменительную практику, что сделало бы возможным смягчение наказания.
Споры возникли вокруг статьи 163 Уголовного кодекса России, которая связана с требованием денег под угрозой распространить позорящие потерпевшего сведения. Специалисты уверены, что применение этой статьи в отношении телеграм-каналов нельзя считать правильным.
Правоохранители и суды при рассмотрении таких дел воспринимают размещение данных в социальных сетях как принадлежащие к категории «длящегося деяния». Они указывают на тот факт, что, пока публикация размещена, информация будет распространяться. На этом же основании предложение об удалении поста за деньги воспринимают как вымогательство, хотя публикация уже появилась в интернет-пространстве.
Доктор юридических наук, профессор МГЮА Константин Ображиев исследовал материалы десятков уголовных дел и пришел к заключению, что требование денег за удаление информации нельзя воспринимать как шантаж под угрозой распространения информации, поскольку пост уже был опубликован. С Ображиевым соглашаются и практикующие адвокаты.
Член Адвокатской палаты города Москвы Татьяна Пашкевич тоже заявила изданию 360.ru, что неверно говорить о вымогательстве под угрозой распространения, если информация уже получила распространение.
Вопрос изменения квалификации дел о telegram-вымогательстве поднимался в ходе 14-го Конгресса уголовного права. Там указали: если потерпевший выражает готовность оплатить удаление негативной публикации о нем, в действиях администраторов телеграм-канала не будет признаков вымогательства, как и признаков преступления в целом. А если потерпевший не собирается платить, однако ему предлагают удаление контента за деньги, то дело должно изучаться по статье 179 УК — о принуждении к сделке.
Выходит, в необходимости изменения правоприменительной практики убеждено как научное, так и адвокатское сообщество. СПЧ обнародовал целый ряд предложений по гуманизации законодательства, их внесли в Государственную думу, а дальше дело за малым: поправки сформулируют и отразят в Уголовном кодексе, пишет 360.ru.