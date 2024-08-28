В России могут смягчить наказания за преступления, связанные с интернет-публикациями

Вопрос изменения квалификации дел о telegram-вымогательстве поднимался в ходе 14-го Конгресса уголовного права. Там указали: если потерпевший выражает готовность оплатить удаление негативной публикации о нем, в действиях администраторов телеграм-канала не будет признаков вымогательства, как и признаков преступления в целом. А если потерпевший не собирается платить, однако ему предлагают удаление контента за деньги, то дело должно изучаться по статье 179 УК — о принуждении к сделке.