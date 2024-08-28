В Ноябрьске прошла конференция для преподавателей музыкальных школ

Педагогическая конференция является частью проекта «Музыкальная мастерская Юрия Розума», который реализуется с 2017 года при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города». Она объединила учителей детских музыкальных школ из Тюменской, Омской, Томской, Оренбургской областей, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и Москвы. В течение нескольких дней эксперты ведущих творческих вузов России провели для участников мероприятия свыше восьми десятков теоретических и практических уроков. Занятия делились на девять направлений. Среди них: вокал, фортепиано, ударные, саксофон, флейта, скрипка, домра, баян и гитара. Кроме того, педагоги изучали современные методики преподавания и организации образовательного процесса.