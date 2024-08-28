В Ноябрьске прошла конференция для преподавателей музыкальных школ

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Педагогическая конференция является частью проекта «Музыкальная мастерская Юрия Розума», который реализуется с 2017 года при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города». Она объединила учителей детских музыкальных школ из Тюменской, Омской, Томской, Оренбургской областей, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и Москвы. В течение нескольких дней эксперты ведущих творческих вузов России провели для участников мероприятия свыше восьми десятков теоретических и практических уроков. Занятия делились на девять направлений. Среди них: вокал, фортепиано, ударные, саксофон, флейта, скрипка, домра, баян и гитара. Кроме того, педагоги изучали современные методики преподавания и организации образовательного процесса.
Воплощение таланта — неважно, музыкального или преподавательского, — почти полностью зависит от окружения. «Музыкальная мастерская Юрия Розума» — это в первую очередь сообщество, которое позволяет обмениваться знаниями, опытом, подходами. Проект помогает юным музыкантам проявить себя и свой талант, сделать первые шаги в исполнительском искусстве, а преподавателям — обменяться опытом и преподавательскими практиками. С 2017 года почти три тысячи учеников и педагогов региональных музыкальных школ приняли участие в мастер-классах «Мастерской» под руководством экспертов ведущих вузов России и народного артиста России Юрия Розума, — рассказала директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.
Среди собравшихся на мероприятии были и шесть педагогов из Тюменской области. Одна из них — Алиса Семакова — молодой преподаватель направления «Флейта» Детской школы искусств «Этюд».
В чем главный секрет педагогического мастерства? Быть для детей не только педагогом и музыкантом, но ещё и близким человеком. Не другом или мамой, а просто близким, к которому всегда можно обратиться за помощью, который всегда выслушает, поддержит и даст какой-то совет. При этом преподаватель в музыкальной школе должен быть и педагогом, и музыкантом. Я эти два понятия не разделяю и стараюсь давать детям все свои знания. Мне нравится, что на конференции мы также можем получить знания от музыкальных экспертов и обменяться опытом с другими педагогами, — поделилась Алиса Семакова.
Для учителей была подготовлена и культурная программа: творческая встреча с народным артистом России и художественным руководителем «Музыкальной мастерской» Юрием Розумом и гала-концерт с участием экспертов конференции, который мог посетить любой желающий.
«Музыкальная мастерская» — проект, который проделал невероятный путь. Наш благотворительный фонд начинал сотрудничество с «Газпром нефтью» с фестиваля в Ноябрьске и Муравленко. За семь лет мы вместе прошли путь от первых открытых уроков до уникальной системы поддержки музыкально одаренных детей и их преподавателей в регионах. В рамках «Музыкальной мастерской» эксперты проводят для них лекции, мастер-классы и концерты, а также знакомят с основами композиции и помогают написать свое первое произведение. Важную роль играет и работа с педагогами, это закономерное продолжение и развитие нашего проекта, — пояснил профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, народный артист России Юрий Розум.
По итогам конференции все участники получили сертификаты о повышении квалификации от академического партнера конференции — Государственного музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова.
Музыкальное образование и исполнительское искусство — это та сфера, где Россия является общепризнанным мировым лидером и олицетворяет собой целую, более чем 150-летнюю, эпоху в мировой культуре. Постижение раритетной профессии педагога-музыканта требует огромных энергетических, временных и интеллектуальных затрат. Многие страны изучают достижения России в этой области и придают приоритет развитию музыкального образования, поскольку оно, как ничто другое, развивает когнитивные способности ребёнка и формирует духовный потенциал личности. Я уверен, что конференция «Музыкальной мастерской Юрия Розума» будет этому способствовать. Она дала возможность обменяться опытом, обсудить вопросы стратегического развития этой сферы, увидеть новые тенденции. И не только от экспертов высочайшего уровня, но и от своих коллег из других регионов, — подвел итоги и. о. ректора Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова, заслуженный деятель искусств России Валерий Ворона.
«Музыкальная мастерская Юрия Розума» — ежегодный проект по развитию музыкального образования в регионах. Входит в систему культурно-образовательных проектов программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». С 2017 года в мастер-классах «Музыкальной мастерской» приняли участие более 3 тыс. учеников и педагогов музыкальных школ. Цель программы социальных инвестиций — улучшение жизни людей и способствование устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа поддерживает системы культурных, спортивных, образовательных, экологических и других проектов в ЯНАО, ХМАО-Югре, Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областях, Москве и Санкт-Петербурге. «Газпром нефть» обладает статусом партнера «Национальных проектов России» и способствует достижению целей национального развития.