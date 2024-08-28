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Ученые нашли древние следы динозавров и выяснили как раскололась Земля

Ученые нашли древние следы динозавров и выяснили как раскололась Земля

28 августа 2024, 10:27
Фото: Ismar de Souza Carvalho / smu.edu
Ученые сделали необычное археологическое открытие. Во время раскопок были обнаружены следы динозавров, которым несколько миллионов лет. Что любопытно — эти следы практически идентичны, хоть и расстояние между ними в тысячи километров — обнаружили их на разных материках.

Информацию об открытии передает портал «Новая Хакасия». После подробного изучения следов выяснилось, что они практически идентичны, а значит, принадлежат динозавры к одному виду. При этом найти эти следы удалось за тысячи километров друг от друга, что указывает на то, что в какой-то момент рептилии мигрировали. Причем до этого, как континенты разделились.

Известно, что ранее суша на земле представляла из себя единый материк Пангея. Разрушаться суша начала во время мезозоя, а тот самый перешеек между Бразилией и Камеруном как раз таки дольше всего сдерживал некоторые части суши вместе. По нему, как по единственной переправе и ходили динозавры.

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Ранее сообщалось о том, что на улицах Тюмени появятся уникальные люки.

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#Александр Смирнов#История#Археология
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