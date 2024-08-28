Ученые нашли древние следы динозавров и выяснили как раскололась Земля

Информацию об открытии передает портал «Новая Хакасия». После подробного изучения следов выяснилось, что они практически идентичны, а значит, принадлежат динозавры к одному виду. При этом найти эти следы удалось за тысячи километров друг от друга, что указывает на то, что в какой-то момент рептилии мигрировали. Причем до этого, как континенты разделились.