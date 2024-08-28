Тюменцы пожаловались Мизулиной на дорогие тетради

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Сообщения с жалобами от тюменцев и жителей других регионов глава главе Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем тг-канале.
«Ужас, конечно, какие цены на тетради и канцелярские товары, школьную форму. Я считаю, что на эти товары должно быть государственное регулирование цен. Либо запрет на повышение цен перед началом учебного года. Понимаю, что бизнес есть бизнес, но есть приоритеты государства. Для большинства семей расходы просто неподъемные», — отметила Мизулина.
И добавила, что Федеральной антимонопольной службе следует обратить внимание на возросшую стоимость канцелярии.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ближайшие дни подорожают цветы. В преддверии Дня знаний стоимость букетом может вырасти в два раза — до 2-2,5 тысячи рублей.