Тюменцы пожаловались Мизулиной на дорогие тетради

Жителей областной столицы возмутили выросшие за год цены на канцелярию. По словам тюменцев, сегодня средняя стоимость тетрадей на 18-48 листов по региону составляет — 50-60 рублей, на 90 листов — 100-120 рублей. Для сравнения, годом ранее они стоили в пределах 40-90 рублей за штуку.

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