Тюменского моряка освободили из иранского плена

Колчанов был старшим механиком израильского контейнеровоза, который попал в плен в водах Ирана 14 апреля. Помимо тюменца в плену оказались граждане Индии, Филиппин, Пакестана и Эстонии. У всех был закончен контракт с израильской компанией.