Тюменского моряка освободили из иранского плена

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Колчанов был старшим механиком израильского контейнеровоза, который попал в плен в водах Ирана 14 апреля. Помимо тюменца в плену оказались граждане Индии, Филиппин, Пакестана и Эстонии. У всех был закончен контракт с израильской компанией.
Освобождения удалось добиться благодаря дипломатической поддержке МИД России. Отмечается, что вместо Колчанова «сидеть» в плену отправился другой механик. Это необходимо для поддержания технического состояния судна.
Сейчас Тимофей в Тюмени. Отмечается, что все время нахождения в плену, морякам продолжали выплачивать зарплату.
Ранее «Наш город» сообщал, что обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 24 августа. В результате переговорного процесса при посредничестве ОАЭ с подконтрольной ВСУ территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.