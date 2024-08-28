Тюменская область станет участником федерального проекта «Фермерский островок»

Posted 28 августа, 12:13
Published 28 августа, 12:13
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В рамках проекта сельхозпроизводителям и производителям пищевой продукции предоставляется возможность размещать свою продукцию в специальных «островках», расположенных как в торговых сетях, в том числе «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», так и в отдельно стоящих торговых объектах.
При этом фермерам не нужно выполнять условия ретейлеров для поставщиков.
Инициаторы проекта в Тюмени: Корпорация МСП, Правительство Тюменской области.