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Posted 28 августа, 12:13

Published 28 августа, 12:13

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Тюменская область станет участником федерального проекта «Фермерский островок»

Тюменская область станет участником федерального проекта «Фермерский островок»

28 августа 2024, 12:13
Фото: nashgorod.ru
Тюменские производители продуктов и сельхозпредприятия получат возможность продавать свои товары в крупных сетях. Такую возможность им даст участие региона в федеральном проекте «Фермерский островок», сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

В рамках проекта сельхозпроизводителям и производителям пищевой продукции предоставляется возможность размещать свою продукцию в специальных «островках», расположенных как в торговых сетях, в том числе «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», так и в отдельно стоящих торговых объектах.

При этом фермерам не нужно выполнять условия ретейлеров для поставщиков.

Инициаторы проекта в Тюмени: Корпорация МСП, Правительство Тюменской области.

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