Тюменская область станет участником федерального проекта «Фермерский островок»

В рамках проекта сельхозпроизводителям и производителям пищевой продукции предоставляется возможность размещать свою продукцию в специальных «островках», расположенных как в торговых сетях, в том числе «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», так и в отдельно стоящих торговых объектах.