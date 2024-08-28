Сломавшаяся фура парализовала движение на объездной дороге в Тюмени

Также огромная пробка образовалась путепроводе по улице Мориса Тореза. На мосту «Стрела» произошла массовая авария — по словам очевидцев, столкнулись четыре автомобиля. Также наблюдаются затруднения движения по улицам Мельникайте — на участке от Федюнинского до Широтной, Федюнинского — от ТЦ «Орион» до Самарцева (там ведутся ремонтные работы на дороге), на Червшевском тракте — от Федюнинского до Престольной, на Мельникайте — от Инженерной до 50 лет ВЛКСМ.