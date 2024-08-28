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Published Сегодня, 05:08

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Updated Сегодня, 05:10

В Тюмени на объездной дороге образовалась многокилометровая пробка

Сломавшаяся фура парализовала движение на объездной дороге в Тюмени

28 августа 2024, 05:08
Фото: 1MI

В Тюмени на объездной дороге образовалась многокилометровая пробка

Многокилометровая пробка образовалась сегодня утром на объездной дороге в Тюмени. Причиной затора стала сломавшийся на подъеме на мост большегруз. Движение затруднено на развязке по направлению в сторону поселка Боровский.

Также огромная пробка образовалась путепроводе по улице Мориса Тореза. На мосту «Стрела» произошла массовая авария — по словам очевидцев, столкнулись четыре автомобиля. Также наблюдаются затруднения движения по улицам Мельникайте — на участке от Федюнинского до Широтной, Федюнинского — от ТЦ «Орион» до Самарцева (там ведутся ремонтные работы на дороге), на Червшевском тракте — от Федюнинского до Престольной, на Мельникайте — от Инженерной до 50 лет ВЛКСМ.

Фото: 2 ГИС

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до середины сентября перекроют участок автодороги по улице Малышева — от Игримской до улицы Шаимской. Там пройдут работы по капитальному ремонту дорожного полотна.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Дорожные пробки#Автомобилисты#Новости тюмени#Пробки#Автомобили
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