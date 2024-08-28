Сломавшаяся фура парализовала движение на объездной дороге в Тюмени

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Также огромная пробка образовалась путепроводе по улице Мориса Тореза. На мосту «Стрела» произошла массовая авария — по словам очевидцев, столкнулись четыре автомобиля. Также наблюдаются затруднения движения по улицам Мельникайте — на участке от Федюнинского до Широтной, Федюнинского — от ТЦ «Орион» до Самарцева (там ведутся ремонтные работы на дороге), на Червшевском тракте — от Федюнинского до Престольной, на Мельникайте — от Инженерной до 50 лет ВЛКСМ.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до середины сентября перекроют участок автодороги по улице Малышева — от Игримской до улицы Шаимской. Там пройдут работы по капитальному ремонту дорожного полотна.