Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

В Тюмени в четверг, 29 августа, ожидается переменная облачность и +16…+20. Осадки вероятны в ночные часы. В пятницу, 30 августа, в областной столице температура воздуха опустится до +11…+17. Ожидается переменная облачность и кратковременный дождь в первой половине дня.