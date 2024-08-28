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Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

28 августа 2024, 08:07
Фото: 1MI
Непогода обрушится на юг региона в четверг, 29 августа и будет бушевать до поздней ночи. По прогнозам метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского УГМС, ожидается сильный ветер с порывами до 15-19 м/с, дожди, местами пройдут грозы.

Температура воздуха днем составит +17…+22, в ночные часы опустится до +11…+16. В пятницу, 30 августа, в течение дня вероятны кратковременные дожди. Синоптики прогнозируют похолодание до +11…+19 днем и +4…+9 ночью.

В Тюмени в четверг, 29 августа, ожидается переменная облачность и +16…+20. Осадки вероятны в ночные часы. В пятницу, 30 августа, в областной столице температура воздуха опустится до +11…+17. Ожидается переменная облачность и кратковременный дождь в первой половине дня.

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