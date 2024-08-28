Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Температура воздуха днем составит +17…+22, в ночные часы опустится до +11…+16. В пятницу, 30 августа, в течение дня вероятны кратковременные дожди. Синоптики прогнозируют похолодание до +11…+19 днем и +4…+9 ночью.
В Тюмени в четверг, 29 августа, ожидается переменная облачность и +16…+20. Осадки вероятны в ночные часы. В пятницу, 30 августа, в областной столице температура воздуха опустится до +11…+17. Ожидается переменная облачность и кратковременный дождь в первой половине дня.