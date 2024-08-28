Сбер поддержал XII международный бизнес-форум СУП в Тюмени

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка, провел беседу с участниками форума на тему «Трансформация». Он подчеркнул, что рынок постоянно меняется, и Сбербанк активно адаптируется к этим изменениям, совершенствуя методы работы своих сотрудников и помогая предпринимателям справляться с вызовами рынка.