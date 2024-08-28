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Сбер поддержал XII международный бизнес-форум СУП в Тюмени

Сбер поддержал XII международный бизнес-форум СУП в Тюмени

28 августа 2024, 07:38
Фото: пресс-служба Сбербанка
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . erid: LjN8K2iS9
Сбербанк выступил в качестве генерального партнера XII Международного бизнес-форума «СУП», который прошел в Тюмени. В мероприятии приняли участие более 3 тысяч предпринимателей из разных регионов России и зарубежных стран. Основной темой форума стала трансформация мышления.

Особое внимание было уделено практическому применению искусственного интеллекта. Сбербанк организовал специальную площадку для обсуждения этой темы с предпринимателями. Спикерами программы стали Егор Калина, управляющий директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка, руководитель направления молодежного предпринимательства в Сбербанке Денис Романов и руководитель направления по анализу данных управления развития технологий дивизиона «Малый и микробизнес» Ксения Колесникова.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка, провел беседу с участниками форума на тему «Трансформация». Он подчеркнул, что рынок постоянно меняется, и Сбербанк активно адаптируется к этим изменениям, совершенствуя методы работы своих сотрудников и помогая предпринимателям справляться с вызовами рынка.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Сбербанк является одним из ключевых партнеров бизнес-форума „СУП“, который проводится для поддержки и развития предпринимательства. Участие в таких мероприятиях предоставляет бизнесменам уникальную возможность получить новые знания, обменяться опытом с коллегами и узнать о новых продуктах и услугах, включая предложения от Сбербанка. Это помогает предпринимателям развивать свой бизнес и находить новые пути для роста. Сбербанк не ограничивается простой продажей продуктов и услуг. Его цель — помочь предпринимателям развиваться, особенно тем, кто только начинает свой путь в бизнесе. Для этого банк постоянно работает над созданием и внедрением новых инструментов управления бизнесом, основанных на анализе данных и использовании искусственного интеллекта. Один из примеров таких инструментов — отраслевые решения, которые Сбербанк предлагает предпринимателям абсолютно бесплатно. Эти решения разработаны специально для конкретных отраслей и помогают бизнесменам оптимизировать свои процессы, повышать эффективность и достигать лучших результатов».

На форуме для предпринимателей Сбер организовал различные развлекательные активности, а также продажу мерча от магазина SberShop.

#Технологии#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Россия#Сбербанк#Предприниматели#Информационные технологии#Сбер#Искусственный интеллект
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