Сбер поддержал XII международный бизнес-форум СУП в Тюмени

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
Особое внимание было уделено практическому применению искусственного интеллекта. Сбербанк организовал специальную площадку для обсуждения этой темы с предпринимателями. Спикерами программы стали Егор Калина, управляющий директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка, руководитель направления молодежного предпринимательства в Сбербанке Денис Романов и руководитель направления по анализу данных управления развития технологий дивизиона «Малый и микробизнес» Ксения Колесникова.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка, провел беседу с участниками форума на тему «Трансформация». Он подчеркнул, что рынок постоянно меняется, и Сбербанк активно адаптируется к этим изменениям, совершенствуя методы работы своих сотрудников и помогая предпринимателям справляться с вызовами рынка.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
«Сбербанк является одним из ключевых партнеров бизнес-форума „СУП“, который проводится для поддержки и развития предпринимательства. Участие в таких мероприятиях предоставляет бизнесменам уникальную возможность получить новые знания, обменяться опытом с коллегами и узнать о новых продуктах и услугах, включая предложения от Сбербанка. Это помогает предпринимателям развивать свой бизнес и находить новые пути для роста. Сбербанк не ограничивается простой продажей продуктов и услуг. Его цель — помочь предпринимателям развиваться, особенно тем, кто только начинает свой путь в бизнесе. Для этого банк постоянно работает над созданием и внедрением новых инструментов управления бизнесом, основанных на анализе данных и использовании искусственного интеллекта. Один из примеров таких инструментов — отраслевые решения, которые Сбербанк предлагает предпринимателям абсолютно бесплатно. Эти решения разработаны специально для конкретных отраслей и помогают бизнесменам оптимизировать свои процессы, повышать эффективность и достигать лучших результатов».
На форуме для предпринимателей Сбер организовал различные развлекательные активности, а также продажу мерча от магазина SberShop.