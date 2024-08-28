Они гибнут, а я буду сидеть? История погибшего на СВО тюменца «Саныча»

Как рассказала жена погибшего, она знала, что ее муж много лет провел в армии, но поженились они с ним после его последней командировки в Таджикистан. На тот момент у Сергея уже было двое сыновей от предыдущего брака, а у будущей жены — две дочери. Но чужих детей для него не было, девочек он принимал как своих.