Они гибнут, а я буду сидеть? История погибшего на СВО тюменца «Саныча»

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Историю бойца из Сладково передает портал «Вслух.ру», ранее о нем же писал и «Наш Город». Журналистам удалось пообщаться родственниками погибшего, они рассказали о том, каким он был бойцом, мужем и человеком.
Как рассказала жена погибшего, она знала, что ее муж много лет провел в армии, но поженились они с ним после его последней командировки в Таджикистан. На тот момент у Сергея уже было двое сыновей от предыдущего брака, а у будущей жены — две дочери. Но чужих детей для него не было, девочек он принимал как своих.
Пойти обратно в армию боец думал, когда работал на гражданке, в охране. Для него это была целая жизнь, которую он всегда вспоминал с теплотой. Но даже мечтая о службе, не забывал о семье.
На СВО Сергей решил пойти после сына, который уехал на Украину в 2022 году. Боец сильно переживал за ребенка, а когда похоронил своего односельчанина решил, что тоже должен идти воевать.
Сергей успел приехать в отпуск один раз, и вновь отпускать его жена не хотела еще больше, чем раньше. Хотя все мысли бойца были на фронте.
Служил на передовой Сергей исправно. Под псевдонимом «Саныч» был в батальоне «Тобол», участвовал в наборе бойцов, помогал им освоиться и сплотиться. Сразу заработал уважение среди коллег. Многие думали, что такой, как он, пропасть на войне не может.
Но судьба распорядилась иначе. Во время разведки бойцы батальона наткнулись на минное поле. Об этом Саныч успел предупредить своих, но себя спасти не удалось. Боец подорвался на мине.
Как рассказала жена погибшего, она пытается жить дальше, но все мысли по-прежнему о супруге. Для нее он был настоящей опорой.
Во время похорон за мужество и отвагу боец был награжден медалью Жукова.
Ранее сообщалось о том, что в Нью-Йорке погиб боец СВО из Тюмени. Он принимал участие в освобождении населенного пункта.