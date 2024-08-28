Метеорологи сообщают об опасном природном явлении в Тюменской области

В Тюмени сегодня потеплеет до +22

На юге Тюменской области в среду, 28 августа, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, в утренние часы туман. Днем температура воздуха составит +20…+25, в вечерние часы столбики термометров покажут +4…+9. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.