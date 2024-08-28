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В Тюмени сегодня потеплеет до +22

Метеорологи сообщают об опасном природном явлении в Тюменской области

28 августа 2024, 01:04
Фото: 1MI

В Тюмени сегодня потеплеет до +22

На юге Тюменской области в среду, 28 августа, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, в утренние часы туман. Днем температура воздуха составит +20…+25, в вечерние часы столбики термометров покажут +4…+9. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.

В Тюмени 28 августа ожидается пасмурная погода, небольшой дождь в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит +12…+22, в темное время суток ожидается +16…+20. Ветер будет дуть со скоростью до 3,9 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:31, закат в 19:46, продолжительность дня 14 часов 15 минуты.

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В Тобольске 28 августа ожидается облачная с прояснениями погода без осадков днем, ночью дождь с грозой. Утром и днем термометры покажут +12…+22, в вечерние часы ожидается +17…+19. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

УФ-индекс 4 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:18, закат в 19:38, продолжительность дня 14 часов 20 минут.

В Ишиме 28 августа синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Утром и днем +10…+21, в ночные часы температура воздуха составит +16…+17. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

УФ-индекс 4 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:18, закат в 19:28, продолжительность дня 14 часов 10 минут.

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