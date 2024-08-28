Гриб, вызывающий смертельно опасное заболевание, нашли в лесу тюменские грибники

До недавнего времени считался условно-съедобным грибом, пригодным к употреблению в пищу после предварительного отваривания. Однако недавно были найдены признаки того, что этот гриб может вызывать смертельно опасное заболевание боковой амиотрофический склероз (БАС) через многие годы или даже десятки лет.