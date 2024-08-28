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Updated Сегодня, 07:24

В тюменском лесу нашли гриб, вызывающий смертельное заболевание

Гриб, вызывающий смертельно опасное заболевание, нашли в лесу тюменские грибники

28 августа 2024, 06:29
Фото: Нетипичная Тюмень

В тюменском лесу нашли гриб, вызывающий смертельное заболевание

Речь идет о лопастнике курчавом или гельвелле курчавой. Дикорос нашли в лесном массиве жители Тюмени.

Данный гриб встречается нечасто в местных лесах — преимущественно произрастает группами на почве в лиственных и хвойных лесах, летом и осенью.

Лопасник курчавый относится к редкому и до конца неизученному виду грибов. Известно, что у многих экземпляров в плодовом теле содержится мускарин — природный алкалоид, вызывающий разную степень интоксикации.

Фото: Нетипичная Тюмень

До недавнего времени считался условно-съедобным грибом, пригодным к употреблению в пищу после предварительного отваривания. Однако недавно были найдены признаки того, что этот гриб может вызывать смертельно опасное заболевание боковой амиотрофический склероз (БАС) через многие годы или даже десятки лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских лесах продолжается «грибной бум». Любители тихой охоты ведрами выносят из леса грузди, боровики, рыжики и ждут наступления сезона опят.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Грибники#Грибы#Отравления
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