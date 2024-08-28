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Posted 28 августа, 13:23

Published 28 августа, 13:23

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Господдержка помогла сельскому предпринимателю развить бизнес до сети магазинов

Господдержка помогла сельскому предпринимателю развить бизнес до сети магазинов

28 августа 2024, 13:23
Фото: Изображение Midjourney
17 лет назад жительница Сорокино решилась открыть свое дело. Начала она с небольшого магазина смешанных товаров. Теперь у нее сеть магазинов, кафе и пекарня. Для расширения бизнеса тюменка несколько раз обращалась в Фонд финансирования предпринимательства.

На протяжении своей предпринимательской деятельности Ирина неоднократно прибегала к поддержке микрозаймов для расширения бизнеса и улучшения качества предоставляемых услуг. Предпринимательница отмечает, что финансовая помощь сыграла ключевую роль в развитии их предприятия. Полученные средства позволили построить новый магазин в 2007 году, провести капитальный ремонт и модернизацию оборудования в кафе в 2018 году, а также приобрести новый автомобиль в 2023 году, что помогло увеличить штат сотрудников и расширить ассортимент продукции. Все это позволило укрепить позиции предприятия в Сорокинском районе. Поддержка оказана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Государственная финансовая поддержка в форме микрозаймов от Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области стала одним из ключевых факторов успешной реализации бизнеса Ирины. В результате ее предпринимательская деятельность принесла не только личный успех, но и способствовала формированию сферы общественного питания и торговли, а также созданию новых рабочих мест в муниципальном образовании.

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