Господдержка помогла сельскому предпринимателю развить бизнес до сети магазинов

Posted 28 августа, 13:23
Published 28 августа, 13:23
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
На протяжении своей предпринимательской деятельности Ирина неоднократно прибегала к поддержке микрозаймов для расширения бизнеса и улучшения качества предоставляемых услуг. Предпринимательница отмечает, что финансовая помощь сыграла ключевую роль в развитии их предприятия. Полученные средства позволили построить новый магазин в 2007 году, провести капитальный ремонт и модернизацию оборудования в кафе в 2018 году, а также приобрести новый автомобиль в 2023 году, что помогло увеличить штат сотрудников и расширить ассортимент продукции. Все это позволило укрепить позиции предприятия в Сорокинском районе. Поддержка оказана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
Государственная финансовая поддержка в форме микрозаймов от Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области стала одним из ключевых факторов успешной реализации бизнеса Ирины. В результате ее предпринимательская деятельность принесла не только личный успех, но и способствовала формированию сферы общественного питания и торговли, а также созданию новых рабочих мест в муниципальном образовании.