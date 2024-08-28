Господдержка помогла сельскому предпринимателю развить бизнес до сети магазинов

На протяжении своей предпринимательской деятельности Ирина неоднократно прибегала к поддержке микрозаймов для расширения бизнеса и улучшения качества предоставляемых услуг. Предпринимательница отмечает, что финансовая помощь сыграла ключевую роль в развитии их предприятия. Полученные средства позволили построить новый магазин в 2007 году, провести капитальный ремонт и модернизацию оборудования в кафе в 2018 году, а также приобрести новый автомобиль в 2023 году, что помогло увеличить штат сотрудников и расширить ассортимент продукции. Все это позволило укрепить позиции предприятия в Сорокинском районе. Поддержка оказана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».