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Глава Тобольска Петр Вагин посетил Тобольский мусоросортировочный завод

Глава Тобольска Петр Вагин посетил Тобольский мусоросортировочный завод

28 августа 2024, 12:17
Фото: ТЭО
28 августа глава Тобольска Петр Вагин, а также профильные городские службы и руководство регионального оператора ООО «ТЭО» провели рабочую встречу на территории Тобольского мусоросортировочного завода. В рамках выездного совещания рассматривались вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Градоначальник ознакомился с работой МСЗ, осмотрел оборудование, территорию предприятия и посетил городской полигон ТБО. Особое внимание в ходе встречи было уделено обсуждению перспектив дальнейшего развития системы обращения с отходами в Тобольске и планов совместной работы городских служб, регионального оператора и администрации муниципалитета.

Продолжаем знакомство с инфраструктурой города. Сегодня посетили завод, где осуществляется сортировка всех отходов из города и окрестностей. Обсудили дальнейшие пути взаимодействия с нашим региональным оператором ООО «ТЭО» и наиболее актуальные вопросы для жителей. Такие как ежедневный вывоз коммунальных отходов, вывоз крупногабаритного мусора и содержание контейнерных площадок в чистоте, — рассказал Петр Вагин.
Фото: ТЭО

Мусоросортировочный завод уже вышел на проектные мощности. Кроме того, все, что было предусмотрено в рамках концессионного соглашения, успешно реализовано. В настоящее время завод обладает потенциалом для увеличения годовой производительности объекта за счет расширения количества смен без необходимости в дополнительной реконструкции.

Однако наша отрасль не стоит на месте, активно развивается, и у нас также имеются планы по дальнейшему развитию, включая реконструкцию полигона и создание дополнительных мощностей для компостирования, — подчеркнул главный инженер ООО «ТЭО» Вольдемар Владимирович.

Строительство предприятия завершилось осенью 2020 года. Сейчас в ежедневном формате здесь обрабатываются твердые коммунальные отходы, тем самым обеспечивается эффективное решение проблемы обработки и утилизации их в городе. При этом улучшается и экологическая ситуация не только в Тобольске, но и в Тобольском, Уватском и Вагайском районах. За год МСЗ способен обработать до 40 тысяч тонн ТКО. Отсортированные вторичные ресурсы направляются на перерабатывающие предприятия.

На вторичную переработку идет все, что востребовано переработчиками. Чем больше предприятий — тем больше вторичных ресурсов мы отбираем, — пояснила первый заместитель генерального директора ООО «ТЭО» Светлана Петренко.
Фото: ТЭО

Городской полигон ТБО начал функционировать еще до старта экологической реформы. В настоящее время специалисты выполняют предпроектные и предварительные изыскательские работы для определения перечня и стоимости необходимых мероприятий по реконструкции полигона.

Мы уверены, что совместные усилия позволят нам существенно улучшить систему обращения с отходами. Мы постоянно контролируем этот аспект. Обсуждали и проблемы транспортировки, логистики и взаимодействия с другими службами. И, конечно, важным остается развитие регоператора совместно с администрацией города в области вторичных материалов, — сообщил Петр Вагин.

Примечательно, что в Тобольске зарегистрировано порядка 800 контейнерных площадок. Администрация города держит на контроле вопрос состояния организованных мест накопления отходов и своевременность вывоза мусора с них.

#Общество#Тюменская область#Реконструкция#Экология#Тобольск#Полигон ТБО#Переработка#Логистика#Мусоросортировочный завод#ТЭО#Петр Вагин
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