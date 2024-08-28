Глава Тобольска Петр Вагин посетил Тобольский мусоросортировочный завод

Строительство предприятия завершилось осенью 2020 года. Сейчас в ежедневном формате здесь обрабатываются твердые коммунальные отходы, тем самым обеспечивается эффективное решение проблемы обработки и утилизации их в городе. При этом улучшается и экологическая ситуация не только в Тобольске, но и в Тобольском, Уватском и Вагайском районах. За год МСЗ способен обработать до 40 тысяч тонн ТКО. Отсортированные вторичные ресурсы направляются на перерабатывающие предприятия.