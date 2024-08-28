Глава Тобольска Петр Вагин посетил Тобольский мусоросортировочный завод

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Градоначальник ознакомился с работой МСЗ, осмотрел оборудование, территорию предприятия и посетил городской полигон ТБО. Особое внимание в ходе встречи было уделено обсуждению перспектив дальнейшего развития системы обращения с отходами в Тобольске и планов совместной работы городских служб, регионального оператора и администрации муниципалитета.
Продолжаем знакомство с инфраструктурой города. Сегодня посетили завод, где осуществляется сортировка всех отходов из города и окрестностей. Обсудили дальнейшие пути взаимодействия с нашим региональным оператором ООО «ТЭО» и наиболее актуальные вопросы для жителей. Такие как ежедневный вывоз коммунальных отходов, вывоз крупногабаритного мусора и содержание контейнерных площадок в чистоте, — рассказал Петр Вагин.
Мусоросортировочный завод уже вышел на проектные мощности. Кроме того, все, что было предусмотрено в рамках концессионного соглашения, успешно реализовано. В настоящее время завод обладает потенциалом для увеличения годовой производительности объекта за счет расширения количества смен без необходимости в дополнительной реконструкции.
Однако наша отрасль не стоит на месте, активно развивается, и у нас также имеются планы по дальнейшему развитию, включая реконструкцию полигона и создание дополнительных мощностей для компостирования, — подчеркнул главный инженер ООО «ТЭО» Вольдемар Владимирович.
Строительство предприятия завершилось осенью 2020 года. Сейчас в ежедневном формате здесь обрабатываются твердые коммунальные отходы, тем самым обеспечивается эффективное решение проблемы обработки и утилизации их в городе. При этом улучшается и экологическая ситуация не только в Тобольске, но и в Тобольском, Уватском и Вагайском районах. За год МСЗ способен обработать до 40 тысяч тонн ТКО. Отсортированные вторичные ресурсы направляются на перерабатывающие предприятия.
На вторичную переработку идет все, что востребовано переработчиками. Чем больше предприятий — тем больше вторичных ресурсов мы отбираем, — пояснила первый заместитель генерального директора ООО «ТЭО» Светлана Петренко.
Городской полигон ТБО начал функционировать еще до старта экологической реформы. В настоящее время специалисты выполняют предпроектные и предварительные изыскательские работы для определения перечня и стоимости необходимых мероприятий по реконструкции полигона.
Мы уверены, что совместные усилия позволят нам существенно улучшить систему обращения с отходами. Мы постоянно контролируем этот аспект. Обсуждали и проблемы транспортировки, логистики и взаимодействия с другими службами. И, конечно, важным остается развитие регоператора совместно с администрацией города в области вторичных материалов, — сообщил Петр Вагин.
Примечательно, что в Тобольске зарегистрировано порядка 800 контейнерных площадок. Администрация города держит на контроле вопрос состояния организованных мест накопления отходов и своевременность вывоза мусора с них.