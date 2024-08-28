Директор тюменского детского сада украла более полумиллиона рублей

В мошенническую схему Видяева втянула и свою маму. Последняя выполняла обязанности директора, когда девушка уезжала из города. Женщина не была в курсе махинаций, поэтому подписывала фальшивые документы, после чего отправляла их в городской департамент образования. Общая сумма субсидий, поступивших из областного бюджета, за период с 2021 по 2023 годы составила более 765 тысяч рублей.