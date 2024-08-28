Директор тюменского детского сада украла более полумиллиона рублей

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
Согласно данным расследования, бывшая директор детсада «Сказочный лес» Валерия Видяева решила подзаработать на субсидиях из областного бюджета.
«Будучи учредителем и директором детского сада, она была наделена правом действовать без доверенности от имени своей организации, и имела доступ к личным данным воспитанников детского сада и их родителей. Видяева изготавливала подложные акты о расходах на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 15 детям», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
В мошенническую схему Видяева втянула и свою маму. Последняя выполняла обязанности директора, когда девушка уезжала из города. Женщина не была в курсе махинаций, поэтому подписывала фальшивые документы, после чего отправляла их в городской департамент образования. Общая сумма субсидий, поступивших из областного бюджета, за период с 2021 по 2023 годы составила более 765 тысяч рублей.
Суд признал бывшего директора АНДОО «Сказочный лес» Валерию Видяеву виновной в мошенничестве в особо крупном размере и оштрафовал на 200 тысяч рублей. Смягчению наказания способствовало то, что девушка полностью возместила ущерб потерпевшей стороне.
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