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Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

В Тюмени директор детсада украла из бюджета более 765 тысяч рублей

Директор тюменского детского сада украла более полумиллиона рублей

28 августа 2024, 07:20
Фото: 1MI

В Тюмени директор детсада украла из бюджета более 765 тысяч рублей

Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Такое решение вынес Центральный районный суд Тюмени.
Сюжет
Дети

Согласно данным расследования, бывшая директор детсада «Сказочный лес» Валерия Видяева решила подзаработать на субсидиях из областного бюджета.

«Будучи учредителем и директором детского сада, она была наделена правом действовать без доверенности от имени своей организации, и имела доступ к личным данным воспитанников детского сада и их родителей. Видяева изготавливала подложные акты о расходах на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 15 детям», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В мошенническую схему Видяева втянула и свою маму. Последняя выполняла обязанности директора, когда девушка уезжала из города. Женщина не была в курсе махинаций, поэтому подписывала фальшивые документы, после чего отправляла их в городской департамент образования. Общая сумма субсидий, поступивших из областного бюджета, за период с 2021 по 2023 годы составила более 765 тысяч рублей.

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Суд признал бывшего директора АНДОО «Сказочный лес» Валерию Видяеву виновной в мошенничестве в особо крупном размере и оштрафовал на 200 тысяч рублей. Смягчению наказания способствовало то, что девушка полностью возместила ущерб потерпевшей стороне.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сотрудника барбершопа обязали выплатить клиенту 90 тысяч рублей за травматичную стрижку. Парикмахер случайно отрезал мужчине мочку уха.

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