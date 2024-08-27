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Posted 27 августа, 11:02

Published 27 августа, 11:02

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Заводоуковск победил в конкурсе проектов создания комфортной городской среды

Заводоуковск победил в конкурсе проектов создания комфортной городской среды

27 августа 2024, 11:02
Фото: nashgorod.ru
На Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений подвели итоги ежегодного конкурса на лучший проект создания комфортной городской среды. В одной из номинаций победителем был признан Заводоуковск. Об этом в своих соцсетях рассказал Александр Моор.
Фото: телеграм-канал Александра Моора

Заводоуковск с проектом благоустройства площади победил в федеральном конкурсе

Эксперты высоко оценили проект благоустройства Центральной площади в Заводоуковске. Он стал победителем в категории «Малые города с численностью населения до 50 тыс. человек». Два гектара общественной территории предстоит преобразить уже в будущем году.

«Это второй успех команды Заводоуковска. Проект благоустройства Центрального парка с прилегающими улицами Шоссейная и Парковая, который победил на конкурсе в 2020 году, воплощен в жизнь. Место, без преувеличения, уже считается визитной карточкой города», — отметил глава региона.

Губернатор напомнил, что конкурс проводится ежегодно в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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