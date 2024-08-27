Заводоуковск победил в конкурсе проектов создания комфортной городской среды

Posted 27 августа, 11:02
Published 27 августа, 11:02
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Заводоуковск с проектом благоустройства площади победил в федеральном конкурсе
Эксперты высоко оценили проект благоустройства Центральной площади в Заводоуковске. Он стал победителем в категории «Малые города с численностью населения до 50 тыс. человек». Два гектара общественной территории предстоит преобразить уже в будущем году.
«Это второй успех команды Заводоуковска. Проект благоустройства Центрального парка с прилегающими улицами Шоссейная и Парковая, который победил на конкурсе в 2020 году, воплощен в жизнь. Место, без преувеличения, уже считается визитной карточкой города», — отметил глава региона.
Губернатор напомнил, что конкурс проводится ежегодно в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».