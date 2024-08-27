В Тюменской области родители дошкольников выбирают скорочтение и каллиграфию

Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, интерес к занятиям по подготовке к школе увеличился на 27% год к году. Все чаще тюменцы интересуются скорочтением. Например, в августе спрос на занятия по скорочтению вырос на 66,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.