В Тюменской области родители дошкольников выбирают скорочтение и каллиграфию

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, интерес к занятиям по подготовке к школе увеличился на 27% год к году. Все чаще тюменцы интересуются скорочтением. Например, в августе спрос на занятия по скорочтению вырос на 66,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Все популярнее становится и другое направление занятий — ментальная арифметика. На этих уроках дошкольники учатся считать «в уме» без помощи вспомогательных средств.
У тюменцев востребована каллиграфия. В августе 2024 года спрос на услуги педагогов по каллиграфии вырос на 214% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение от специалистов на платформе выросло на 200% год к году.
Увеличилось и количество объявлений от логопедов — число выросло на 50% год к году. Таким образом, в тройку лидеров самых популярных у тюменских родителей образовательных услуг для дошкольников вошли каллиграфия, логопедия и скорочтение.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени родители все чаще обращаются за услугами репетиторов. Интересно, что спрос на учителей химии и биологии увеличился почти в два раза.