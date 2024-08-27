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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

В Тюменской области родители дошкольников выбирают скорочтение и каллиграфию

В Тюменской области родители дошкольников выбирают скорочтение и каллиграфию

27 августа 2024, 14:56
Фото: Изображение Midjourney
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Услуги», в августе спрос на услуги репетиторов для дошкольников вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Дети

Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, интерес к занятиям по подготовке к школе увеличился на 27% год к году. Все чаще тюменцы интересуются скорочтением. Например, в августе спрос на занятия по скорочтению вырос на 66,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Все популярнее становится и другое направление занятий — ментальная арифметика. На этих уроках дошкольники учатся считать «в уме» без помощи вспомогательных средств.

У тюменцев востребована каллиграфия. В августе 2024 года спрос на услуги педагогов по каллиграфии вырос на 214% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предложение от специалистов на платформе выросло на 200% год к году.

Увеличилось и количество объявлений от логопедов — число выросло на 50% год к году. Таким образом, в тройку лидеров самых популярных у тюменских родителей образовательных услуг для дошкольников вошли каллиграфия, логопедия и скорочтение.

В Тюменской области в преддверии сентября взлетел спрос на школьных репетиторов
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени родители все чаще обращаются за услугами репетиторов. Интересно, что спрос на учителей химии и биологии увеличился почти в два раза.

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