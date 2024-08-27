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Published Сегодня, 05:09

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В Тюмени застройщика ограничили в правах на землю под несуществующим домом

В Тюмени застройщика ограничили в правах на землю под несуществующим домом

27 августа 2024, 05:09
Фото: Департамент имущественных отношений Тюменской области
На участке по улице Челюскинцев, 42, который выкупила за 17 миллионов рублей компания «Наследие», можно построить лишь исторический объект. Об этом сообщили в департаменте имущественных отношений Тюменской области.

В ведомстве пояснили, что у застройщика имеется два года на разработку и согласование проектной документации по строительству и пять лет на проведение полного комплекса ремонтно-реставрационных работ и работ по благоустройству территории объекта. При этом фактически здание существует в виде разобранных стройматериалов.

На днях комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области утвердил границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», который расположен на улице Челюскинцев, 42. Соответственно теперь застройщик сможет использовать земельный участок только с целью восстановления исторического здания, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени реконструируют пять зданий в районе пешеходной улицы Дзержинского. Реновацию планируют провести в здании магазина «Океан», в усадьбе Буркова, в зданиях на Дзержинского, 34, Володарского, 24, Хохрякова, 26.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Аукцион#Объекты культурного наследия#Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия
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