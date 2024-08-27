В Тюмени застройщика ограничили в правах на землю под несуществующим домом

В ведомстве пояснили, что у застройщика имеется два года на разработку и согласование проектной документации по строительству и пять лет на проведение полного комплекса ремонтно-реставрационных работ и работ по благоустройству территории объекта. При этом фактически здание существует в виде разобранных стройматериалов.