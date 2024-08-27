В Тюмени застройщика ограничили в правах на землю под несуществующим домом

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В ведомстве пояснили, что у застройщика имеется два года на разработку и согласование проектной документации по строительству и пять лет на проведение полного комплекса ремонтно-реставрационных работ и работ по благоустройству территории объекта. При этом фактически здание существует в виде разобранных стройматериалов.
На днях комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области утвердил границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», который расположен на улице Челюскинцев, 42. Соответственно теперь застройщик сможет использовать земельный участок только с целью восстановления исторического здания, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени реконструируют пять зданий в районе пешеходной улицы Дзержинского. Реновацию планируют провести в здании магазина «Океан», в усадьбе Буркова, в зданиях на Дзержинского, 34, Володарского, 24, Хохрякова, 26.