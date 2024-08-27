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В Тюмени сегодня потеплеет до +23

В Тюмени сегодня потеплеет до +23

27 августа 2024, 01:03
Фото: 1MI
На юге Тюменской области во вторник, 27 августа, синоптики обещают переменную облачность и отсутствие осадков. Днем термометры покажут +18…+23, в ночные часы ожидается +7…+12. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

В Тюмени 27 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем термометры покажут +10…+22, в темное время суток температура воздуха составит +12…+16. Ветер будет дуть со скоростью до 2,8 м/с.

УФ-индекс 4 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:29, закат в 19:49, продолжительность дня 14 часов 20 минуты.

В Тобольске 27 августа ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. Утром и днем температура воздуха составит +10…+22, в вечерние часы ожидается +11…+14. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

УФ-индекс 4 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:15, закат в 19:41, продолжительность дня 14 часов 26 минут.

В Ишиме 27 августа синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Утром и днем температура воздуха составит +11…+19, в ночью термометры покажут +8…+11. Скорость ветра составит 3,7 м/с.

УФ-индекс 4 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:16, закат в 19:30, продолжительность дня 14 часов 14 минут.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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