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Posted Сегодня, 03:21

Published Сегодня, 03:21

Modified Сегодня, 03:23

Updated Сегодня, 03:23

В Тюмень приезжает известный рок-музыкант

В Тюмень приезжает известный рок-музыкант

27 августа 2024, 03:21
Фото: kto72.ru
Популярный рок-музыкант Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» приезжают в Тюмень 1 ноября. Об этом говорится в официальном анонсе исполнителя.

Концерт группы состоится в филармонии, билеты уже поступили в продажу.

«Зрители смогут погрузиться в музыкальную историю нескольких поколений в удивительном сценическом оформлении» — сказано в анонсе.
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Бутусов известен по хиту"Гудбай, Америка». Отмечается, что первый ряд уже выкупили поклонники творчества исполнителя. Билеты туда стоили 6,5 тысяч рублей. Самые дешёвые можно приобрести за 2 тысячи рублей.

Ранее «Наш город» писал, что на промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени выступит певец Дмитрий Маликов.

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