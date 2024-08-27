В Тюмень приезжает известный рок-музыкант

Бутусов известен по хиту"Гудбай, Америка». Отмечается, что первый ряд уже выкупили поклонники творчества исполнителя. Билеты туда стоили 6,5 тысяч рублей. Самые дешёвые можно приобрести за 2 тысячи рублей.