В Тюмень приезжает известный рок-музыкант

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:23
Концерт группы состоится в филармонии, билеты уже поступили в продажу.
«Зрители смогут погрузиться в музыкальную историю нескольких поколений в удивительном сценическом оформлении» — сказано в анонсе.
Бутусов известен по хиту"Гудбай, Америка». Отмечается, что первый ряд уже выкупили поклонники творчества исполнителя. Билеты туда стоили 6,5 тысяч рублей. Самые дешёвые можно приобрести за 2 тысячи рублей.
Ранее «Наш город» писал, что на промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени выступит певец Дмитрий Маликов.