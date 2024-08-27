В Тобольском марафоне приняли участие более двух тысяч спортсменов

— Тобольский марафон с прошлого года стал одной из визитных карточек Тюменской области. И мы благодарны Всероссийской федерации легкой атлетики и ее председателю Петру Иванову за принятое в этом году решение присвоить марафону статус всероссийского мероприятия. Отдельная благодарность Олимпийскому чемпиону Юрию Борзаковскому за личное участие в согласовании Всероссийского статуса марафону. Спортивное событие действительно прошло на высочайшем уровне и, несмотря на пасмурную погоду, подарило массу ярких и позитивных эмоций как участникам, так и зрителям! Хочется выразить признательность Главе города Тобольска Петру Вагину и его управленческой команде за поддержку и организацию мероприятия, а также Максиму Викторовичу Афанасьеву — инициатору марафона, и директору марафона, организатору проекта «5 вёрст» в Тюмени — Роману Берестовскому и его команде! — поделился директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хро