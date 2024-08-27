В Тобольском марафоне приняли участие более двух тысяч спортсменов

Posted 27 августа, 13:42
Published 27 августа, 13:42
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Семьи, трудовые коллективы и просто одинокие любители бега со всей страны уверенно пробежали выбранные маршруты на дистанции 0,5, 1, 5, 10, 21 и 42 км по улицам города.
Открыл серию состязаний первый в России «Забег мэров», участниками которого стали главы и заместители глав муниципальных образований Уральского федерального округа, руководители органов управления физической культуры и спорта, а также все желающие.
По устоявшейся традиции на финише атлетов ожидала настоящая сибирская уха и каша. А для участников длинных дистанций работали пункты массажа.
35 групп поддержки болели за спортсменов со всей страны, а те, кто не смог приехать, следили за ними в онлайн-формате.
— Тобольский марафон с прошлого года стал одной из визитных карточек Тюменской области. И мы благодарны Всероссийской федерации легкой атлетики и ее председателю Петру Иванову за принятое в этом году решение присвоить марафону статус всероссийского мероприятия. Отдельная благодарность Олимпийскому чемпиону Юрию Борзаковскому за личное участие в согласовании Всероссийского статуса марафону. Спортивное событие действительно прошло на высочайшем уровне и, несмотря на пасмурную погоду, подарило массу ярких и позитивных эмоций как участникам, так и зрителям! Хочется выразить признательность Главе города Тобольска Петру Вагину и его управленческой команде за поддержку и организацию мероприятия, а также Максиму Викторовичу Афанасьеву — инициатору марафона, и директору марафона, организатору проекта «5 вёрст» в Тюмени — Роману Берестовскому и его команде! — поделился директор Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хро
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Напомним, мероприятие приурочили к 190-летию со Дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева. Кроме того, 2024 год в Тобольске объявили годом великого ученого.