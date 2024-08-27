В конкурсе по формированию комфортной городской среды победили два проекта Югры

Первый проект посвящен созданию «Парка Первопроходцев» в Когалыме. Предполагается, что это будет место для семейного и активного отдыха местных жителей. Помимо этого, проект направлен на развитие туристического потенциала города. По плану парк будет украшен арт-объектами и оборудован спортивным кластером. Также здесь предусмотрены зоны для отдыха. Проект оценивается в двести пятьдесят миллионов рублей, из которых 96,6 миллиона рублей будет выделено из госбюджета в качестве гранта.