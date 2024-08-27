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Published Сегодня, 17:02

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Updated Сегодня, 17:04

В конкурсе по формированию комфортной городской среды победили два проекта Югры

В конкурсе по формированию комфортной городской среды победили два проекта Югры

27 августа 2024, 17:02
Фото: ТГ канал «Стройкомплекс Югры»
Два проекта ХМАО-Югры, в Когалыме и Югорске, были признаны лучшими по итогам IX Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В конкурсе Минстроя России участвовало четыре муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, передают muksun.fm.

Когалым и Югорск получат софинансирование из государственного бюджета на реализацию проектов. Всего организаторам было направлено 486 заявок. После отбора на конкурс прошло 288 проектов.

Первый проект посвящен созданию «Парка Первопроходцев» в Когалыме. Предполагается, что это будет место для семейного и активного отдыха местных жителей. Помимо этого, проект направлен на развитие туристического потенциала города. По плану парк будет украшен арт-объектами и оборудован спортивным кластером. Также здесь предусмотрены зоны для отдыха. Проект оценивается в двести пятьдесят миллионов рублей, из которых 96,6 миллиона рублей будет выделено из госбюджета в качестве гранта.

Второй проект, «Северное сияние», направлен на благоустройство сквера в Югорске и оценивается в 228 миллионов рублей, из которых государство выделит грант в 90,2 миллиона рублей. После благоустройства в сквере появятся образовательные площадки, амфитеатр и центральная площадь со сценой.

Оба проекта учитывают специфику климата региона и предусматривают зимний и летний сценарии развития объектов благоустройства. Уточняется, что в архитектуре объектов будет отражена традиционная культура народов Севера. Например, авторы проектов планируют использовать образы характерных для региона представителей флоры и фауны. Югорское правительство, муниципалитеты и нефтяные компании предоставят дополнительные средства для проектов, которые будут реализованы в течение следующего года.

Отметим, что лучшие проекты были озвучены в ходе всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», который прошел в Калуге.

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев сказал, что заявки муниципалитетов Югры на конкурсе отличаются высоким качеством. Это не просто скверы и места для отдыха, а целые проекты, предполагающие переформатирование пространства и определение нового вектора развития для всего города.

Благоустройство югорских городов можно назвать одним из заметных результатов работы строительного комплекса автономного округа. Выбирать проекты для реализации помогают горожане. В 2024 году около 140 тысяч жителей Югры проголосовали за проекты, которые будут реализованы в следующем году.

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