В конкурсе по формированию комфортной городской среды победили два проекта Югры

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
В конкурсе Минстроя России участвовало четыре муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, передают muksun.fm.
Когалым и Югорск получат софинансирование из государственного бюджета на реализацию проектов. Всего организаторам было направлено 486 заявок. После отбора на конкурс прошло 288 проектов.
Первый проект посвящен созданию «Парка Первопроходцев» в Когалыме. Предполагается, что это будет место для семейного и активного отдыха местных жителей. Помимо этого, проект направлен на развитие туристического потенциала города. По плану парк будет украшен арт-объектами и оборудован спортивным кластером. Также здесь предусмотрены зоны для отдыха. Проект оценивается в двести пятьдесят миллионов рублей, из которых 96,6 миллиона рублей будет выделено из госбюджета в качестве гранта.
Второй проект, «Северное сияние», направлен на благоустройство сквера в Югорске и оценивается в 228 миллионов рублей, из которых государство выделит грант в 90,2 миллиона рублей. После благоустройства в сквере появятся образовательные площадки, амфитеатр и центральная площадь со сценой.
Оба проекта учитывают специфику климата региона и предусматривают зимний и летний сценарии развития объектов благоустройства. Уточняется, что в архитектуре объектов будет отражена традиционная культура народов Севера. Например, авторы проектов планируют использовать образы характерных для региона представителей флоры и фауны. Югорское правительство, муниципалитеты и нефтяные компании предоставят дополнительные средства для проектов, которые будут реализованы в течение следующего года.
Отметим, что лучшие проекты были озвучены в ходе всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений», который прошел в Калуге.
Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев сказал, что заявки муниципалитетов Югры на конкурсе отличаются высоким качеством. Это не просто скверы и места для отдыха, а целые проекты, предполагающие переформатирование пространства и определение нового вектора развития для всего города.
Благоустройство югорских городов можно назвать одним из заметных результатов работы строительного комплекса автономного округа. Выбирать проекты для реализации помогают горожане. В 2024 году около 140 тысяч жителей Югры проголосовали за проекты, которые будут реализованы в следующем году.