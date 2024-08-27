Укусы собак, отравления и драки: как травмируются и гибнут тюменские дети

Также зафиксирован рост числе отравлений медикаментами в 12 раз по сравнению с 2022 годом — в 2023 году было зарегистрировано 24 таких случая. За последний год произошло 10 случаев отравления детей бытовой химией, уксусом. Для сравнения, в 2022 году был зарегистрирован только один аналогичный случай.