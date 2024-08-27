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Posted Сегодня, 04:09

Published Сегодня, 04:09

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

В Тюмени области число детей, пострадавших от нападения собак, возросло в 14 раз

Укусы собак, отравления и драки: как травмируются и гибнут тюменские дети

27 августа 2024, 04:09
Фото: 1MI

В Тюмени области число детей, пострадавших от нападения собак, возросло в 14 раз

За последний год в областной столице существенно увеличилось число случаев нападения собак на детей. По сравнению с 2022 годом этот показатель вырос в 14 раз — до 86. Такие данные указаны в докладе, опубликованном тюменскими властями.
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Дети

Также зафиксирован рост числе отравлений медикаментами в 12 раз по сравнению с 2022 годом — в 2023 году было зарегистрировано 24 таких случая. За последний год произошло 10 случаев отравления детей бытовой химией, уксусом. Для сравнения, в 2022 году был зарегистрирован только один аналогичный случай.

В 3 раз, до 88, за последний год увеличилось число юных тюменцев, получивших травмы в детских садах, в 2,5 раза — число пострадавших в результате уличных драк.

К сожалению, в 2023 году в результате произошедших несчастных случаев погибли 17 несовершеннолетних. 6 тюменцев скончались в результате болезней, двое погибли на пожаре, двое ребят — в результате суицида.

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Также зафиксированы случаи гибели детей вследствие отравления наркотическими веществами, из-за полученных бытовых травм, утопления, по неустановленным причинам.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сократился уровень младенческой смертности. В 2023 году в регионе скончалось 66 новорожденных, тогда как в 2022 году — 69.

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