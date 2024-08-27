Ученые рассказали, как сове превратиться в жаворонка

Как пишет newia.ru, свет выступает в роли одного из ключевых факторов, воздействующих на работу гипоталамуса. Поэтому люди, которые привыкли засиживаться допоздна в освещенных помещениях, искусственно подталкивают свой организм к изменению биоритмов. Особенно сильно на бодрствование влияет синий свет, который оказывает такое же воздействие, как и дневной. В связи с этим исследователи советуют избегать использования электронных устройств перед сном, так как их экраны излучают синий свет.