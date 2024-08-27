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Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Ученые рассказали, как сове превратиться в жаворонка

Ученые рассказали, как сове превратиться в жаворонка

27 августа 2024, 05:06
Фото: Изображение Midjourney
Специалист по циркадной физиологии Виктория Ревелл и профессор Малкольм фон Шанц из Университета Нортумбрии объяснили, каким образом можно адаптировать свой организм к режиму жаворонка.

Как пишет newia.ru, свет выступает в роли одного из ключевых факторов, воздействующих на работу гипоталамуса. Поэтому люди, которые привыкли засиживаться допоздна в освещенных помещениях, искусственно подталкивают свой организм к изменению биоритмов. Особенно сильно на бодрствование влияет синий свет, который оказывает такое же воздействие, как и дневной. В связи с этим исследователи советуют избегать использования электронных устройств перед сном, так как их экраны излучают синий свет.

Чтобы обеспечить качественное засыпание и полноценный отдых, важно, чтобы в помещении было не только темно, но и тихо и свежо — оптимальная температура составляет около 20 градусов.

Кофеин действует как стимулятор для организма, поэтому чашка чая или кофе по утрам — это отличный способ поднять настроение и зарядиться энергией. Однако специалисты не советуют пить такие напитки во второй половине дня, так как кофеин может оставаться в организме несколько часов, не успевая полностью выйти к моменту сна. То же касается продуктов питания, содержащих сахар, и алкоголя.

Лучше всего перед сном будет подкрепиться молоком, хлопьями, орехами или индейкой. Эти продукты богаты аминокислотой триптофан, которую наш организм превращает в мелатонин — гормон, отвечающий за контроль сна. Следует отметить, что в некоторых странах триптофан используется при производстве снотворных препаратов.

Физические упражнения, прогулки на свежем воздухе и любая физическая активность в течение дня способствуют накоплению общей усталости к вечеру, что также облегчает процесс засыпания.

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