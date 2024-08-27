nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted 27 августа, 13:13

Published 27 августа, 13:13

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Тюменским школьникам помогают разобраться в разнообразии профессий

Тюменским школьникам помогают разобраться в разнообразии профессий

27 августа 2024, 13:13
Фото: Изображение Midjourney
Кадровый центр «Работа России» продолжает профориентационную работу среди тюменских школьников. Недавно для них было организовано очередное мероприятие «Летний лагерь — территория профориентации», которое прошло на базе оздоровительно-образовательного центра «Витязь».

Цель акции заключалась в формировании у подростков представления о востребованных профессиях и специальностях в регионе, а также в обучении лучшим практикам профессионального самоопределения.

Для проведения мероприятия были выбраны два формата: тренинг-игра «Мир профессий» и «Карта профессий».

Подростки активно участвовали в активности, задавали вопросы, разыгрывали ситуации и делились эмоциями. В мероприятии приняли участие более 40 школьников.

В ходе мероприятия подростки обобщили полученные знания о мире профессий, построили свой профессиональный маршрут, расширили представление о необходимых личностных качествах для выбора профессии и многое другое.

Профориентационное мероприятие в оздоровительно-образовательном центре «Витязь» стало важным шагом в развитии профессионального самоопределения подростков и формировании их представления о востребованных профессиях и специальностях в регионе.

Подпишитесь
Случайность или нет? Тюменец на Lexus каждый год сбивает по ребенку в деревне
2 сентября, 08:10
Власти Тюмени планируют отдать земли в центре под КРТ
Сегодня, 03:16
А мэр-то подставной! Конкуренты главы Тобольска считают, что его избрали незаконно
Сегодня, 10:40
Пора доставать шапки? В Тюмени похолодает до +8
Сегодня, 01:03
Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам
2 сентября, 04:04
«Такой лучезарный человечек»: в зоне СВО погиб младший сержант из Ишимского района
Вчера, 04:59