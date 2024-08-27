Тюменским школьникам помогают разобраться в разнообразии профессий

Posted 27 августа, 13:13
Published 27 августа, 13:13
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Цель акции заключалась в формировании у подростков представления о востребованных профессиях и специальностях в регионе, а также в обучении лучшим практикам профессионального самоопределения.
Для проведения мероприятия были выбраны два формата: тренинг-игра «Мир профессий» и «Карта профессий».
Подростки активно участвовали в активности, задавали вопросы, разыгрывали ситуации и делились эмоциями. В мероприятии приняли участие более 40 школьников.
В ходе мероприятия подростки обобщили полученные знания о мире профессий, построили свой профессиональный маршрут, расширили представление о необходимых личностных качествах для выбора профессии и многое другое.
Профориентационное мероприятие в оздоровительно-образовательном центре «Витязь» стало важным шагом в развитии профессионального самоопределения подростков и формировании их представления о востребованных профессиях и специальностях в регионе.