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Posted 27 августа, 12:42

Published 27 августа, 12:42

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Тюменские театры поставят пять новых спектаклей на гранты правительства региона

Тюменские театры поставят пять новых спектаклей на гранты правительства региона

27 августа 2024, 12:42
Фото: Изображение Midjourney
Подведены итоги конкурса на предоставление грантов правительства Тюменской области для поддержки творческих проектов в области театрального искусства в 2024 году. Общая сумма поддержки — 2 млн рублей.

Победители конкурса полученные средства направят на новые постановки:

  • Номинация «Постановка спектакля по произведениям современной драматургии» — Молодежный театр Ангажемент» имени В. С. Загоруйко» — спектакль «Жених для лучшей подруги», размер гранта 600 тыс. рублей.
  • Номинация «Постановка спектакля по произведениям русской или зарубежной классики» — Казанское районное социально-творческое объединение «Досуг» — Кукольный музыкальный спектакль «Золушка», размер гранта 500 тыс. рублей.
  • Номинация «Постановка спектакля для детской аудитории» — Театральная мастерская «Будильник» — Детский иммерсивный спектакль «Лесные мыши строят дом», размер гранта 300 тыс. рублей.
  • Номинация «Постановка спектакля для семейного просмотра» — Театр «Мимикрия» — Спектакль-мозаика «Нити памяти», размер гранта 300 тыс. рублей.
  • Номинация «Постановка спектакля в любительском театре» — Казанское районное социально-творческое объединение «Досуг» — Музыкальный спектакль «То обыкновенное чудо», размер гранта 300 тыс. рублей.

«Приятно, что на конкурс откликается всё больше наших муниципальных театров. Для нас важно, чтобы эти коллективы не уступали нашим региональным театрам в стремлении делать потрясающие постановки для разного зрителя. На мой взгляд, эксперты отобрали самые интересные заявки. Премьеры некоторых спектаклей можно будет увидеть уже зимой», — отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Конкурс проходил в информационной системе «Портал конкурсов на получение субсидий Тюменской области».

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