Тюменские театры поставят пять новых спектаклей на гранты правительства региона

«Приятно, что на конкурс откликается всё больше наших муниципальных театров. Для нас важно, чтобы эти коллективы не уступали нашим региональным театрам в стремлении делать потрясающие постановки для разного зрителя. На мой взгляд, эксперты отобрали самые интересные заявки. Премьеры некоторых спектаклей можно будет увидеть уже зимой», — отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.