Тюменские театры поставят пять новых спектаклей на гранты правительства региона

Posted 27 августа, 12:42
Published 27 августа, 12:42
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Победители конкурса полученные средства направят на новые постановки:
«Приятно, что на конкурс откликается всё больше наших муниципальных театров. Для нас важно, чтобы эти коллективы не уступали нашим региональным театрам в стремлении делать потрясающие постановки для разного зрителя. На мой взгляд, эксперты отобрали самые интересные заявки. Премьеры некоторых спектаклей можно будет увидеть уже зимой», — отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.
Конкурс проходил в информационной системе «Портал конкурсов на получение субсидий Тюменской области».