Стало известно, почему бананы могут пропасть из магазинов

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Как сообщает newkhakasiya.online, в основном в продажу идут бананы сорта «кавендиш», которые находятся под риском исчезновения. Их поражает грибок Foc TR4, вызывающий увядание от фузариоза. Искоренить этот грибок практически невозможно.
Кроме того, бананы «кавендиш», распространенные по всему миру, являются клонами, что делает их уязвимыми из-за отсутствия генетического разнообразия, способствующего выживанию популяций. Это создает реальную опасность исчезновения привычных нам бананов. Подобные случаи уже имели место.
По словам Ли Чжун Ма, старшего автора исследования, современные бананы отличаются от тех, что ели наши бабушки и дедушки. Он отметил, что ранее распространенный сорт Gros Michel фактически вымер в результате первой вспышки фузариоза в 1950-х годах.
Удивительно, но именно благодаря своей природной устойчивости к штамму гриба, который уничтожил сорт Gros Michel, бананы «кавендиш» стали доминирующим вариантом на рынке.
Исследователи Массачусетского университета провели анализ генома данного грибка, стремясь найти возможные способы борьбы с ним. Их результаты были опубликованы в журнале Nature Microbiology.
Ма отметил, что на изучение нового всплеска увядания бананов ушли последние десять лет. Ученые выяснили, что патоген, поражающий «кавендиш», не является непосредственным потомком того, который разрушил Gros Michel. В геноме TR4 были обнаружены дополнительные гены, связанные с выработкой оксида азота, который отрицательно влияет на бананы. Предполагается, что грибок выделяет азот, угнетающий иммунную систему плода, что дает возможность ему заразить растение.
Открытие поможет исследователям найти метод остановить распространение болезни и предотвратить исчезновение сорта бананов «кавендиш».