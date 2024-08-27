Стало известно, почему бананы могут пропасть из магазинов

Ма отметил, что на изучение нового всплеска увядания бананов ушли последние десять лет. Ученые выяснили, что патоген, поражающий «кавендиш», не является непосредственным потомком того, который разрушил Gros Michel. В геноме TR4 были обнаружены дополнительные гены, связанные с выработкой оксида азота, который отрицательно влияет на бананы. Предполагается, что грибок выделяет азот, угнетающий иммунную систему плода, что дает возможность ему заразить растение.