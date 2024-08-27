Случай не последний? Тюменка пожаловалась на брак в новом китайском авто

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Историю тюменки передает телеграм-канал SHOT. Женщина купила авто в дилерском центре за 2 с половиной миллиона и сразу столкнулась с проблемами. Сначала у машины начала отваливаться дверь. Водитель сразу поехала в салон, там это исправили.
Однако на этом проблемы не закончились. У машины при осмотре обнаружились кривые подголовники и скрип панели управления. На это дилеры сказали, что для китайских машин этой марки это нормально.