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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Тюменка пожаловалась на брак в новом китайском авто

Случай не последний? Тюменка пожаловалась на брак в новом китайском авто

27 августа 2024, 12:06
Фото: Изображение Midjourney

Тюменка пожаловалась на брак в новом китайском авто

Тюменка приобрела новый китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. Но тут же столкнулась с проблемами. В машине явный брак.

Историю тюменки передает телеграм-канал SHOT. Женщина купила авто в дилерском центре за 2 с половиной миллиона и сразу столкнулась с проблемами. Сначала у машины начала отваливаться дверь. Водитель сразу поехала в салон, там это исправили.

Однако на этом проблемы не закончились. У машины при осмотре обнаружились кривые подголовники и скрип панели управления. На это дилеры сказали, что для китайских машин этой марки это нормально.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Брак#Авто#Стоимость авто
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