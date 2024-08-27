Где тюменские ремесленники могут получить помощь в развитии бизнеса

Андрей Щебельник — основатель и главный мастер Тюменской кожевенной мастерской СЛАДНО, начал свой путь в кожевенном ремесле в 2020 году, когда сделал свое первое изделие — ножны.



Мастерская СЛАДНО специализируется на создании изделий, воплощающих традиционные ценности Руси и истории Тюмени. Андрей вручную создает изделия из кожи, придавая им аутентичность и винтажность.



Большую роль в успехе Андрея сыграло сотрудничество с Центром «Мой бизнес». Он прошел «Азбуку предпринимателя», «Школу социального предпринимателя», а теперь участвует в «Акселераторе самозанятых».



«Участие в программах дало мне не только знания, но и связи, благодаря которым я стал соавтором ряда проектов, направленных на развитие ремесленничества в Тюмени и России: „Реестр ремесленников ЗДЕСЬ“, „Время ремёсел“ и „Ночь ремёсел, — комментирует предприниматель.



Планы у Андрея амбициозные — возродить былую славу Тюмени как кожевенной столицы России. Он вдохновлен историей родного города и стремится просвещать людей через кожевенное ремесло и нести в массы культуру и историю своего края.



Больше о поддержке самозанятых и предпринимателях в рамках нацпроекта „Малое и среднее предпринимательство“ можно узнать в Центре „Мой бизнес“.