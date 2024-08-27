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Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

В Тюменской области в колониях проведут внеплановые проверки

Эхо ЧП в волгоградской колонии: в тюменских тюрьмах проведут внеплановые проверки

27 августа 2024, 05:43
Фото: 1MI

В Тюменской области в колониях проведут внеплановые проверки

По данным источника, близкого к правоохранительным органам, спецмероприятия будут проведены в связи с произошедшим на минувшей неделе захватом заложников в исправительной колонии №19 Волгоградской области.
«Будет проведен личный досмотр осужденных, отбывающих. Особое внимание уделят поиску запрещенных предметов», — сообщил инсайдер.

По его словам, внеплановые проверки в колониях пройдут не только в Тюменской области, но и в колониях, расположенных в других регионах России с целью профилактики, пишет Ура.Ру.

Напомним, в минувшую пятницу, 23 августа, четверо осужденных захватили в заложники восемь сотрудников колонии в Суровикино и четверых осужденных. В результате произошедшего ЧП погибли четыре сотрудника исправительного учреждения, они скончались от нанесенных колото-резаных ран. Еще четыре сотрудника получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также травмы получили четверо осужденных, захваченных в заложники.

В рамках операции по освобождению все заключенные, взявшие в заложники сотрудников ИК, были убиты снайперами спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области.

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Известно, что двое из захвативших заложников были уроженцами Таджикистана, еще двое — Узбекистана. Трое из захватчиков отбывали срок за торговлю наркотиками, еще один — за непредумышленное убийство в ходе драки.

По факту захвата заложников возбуждено уголовное дело.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года было выявлено более 750 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. Принято 104 решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, 96 решений о запрете въезда иностранцам на территорию России.

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