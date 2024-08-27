Эхо ЧП в волгоградской колонии: в тюменских тюрьмах проведут внеплановые проверки

Напомним, в минувшую пятницу, 23 августа, четверо осужденных захватили в заложники восемь сотрудников колонии в Суровикино и четверых осужденных. В результате произошедшего ЧП погибли четыре сотрудника исправительного учреждения, они скончались от нанесенных колото-резаных ран. Еще четыре сотрудника получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Также травмы получили четверо осужденных, захваченных в заложники.