Астрономы назвали дату ближайшего парада планет

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:45
Специалисты предупредили, что в астрономии нет термина «парад планет» и его четкого критерия. Утром 28 августа Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна соберутся в очень большом секторе около 160 градусов по одну сторону от Солнца, сообщает 360.ru.
Пресс-служба Московского планетария предупредила, что при ясной погоде большинство участников этого явления удастся увидеть невооруженным глазом. Бинокль или телескоп понадобятся лишь для того, чтобы разглядеть Уран и Нептун.
Первыми, еще до полуночи, взойдут Сатурн и Нептун, затем — Уран, Юпитер, Марс и Луна. Около 04:15 по московскому времени к ним присоединится Меркурий.