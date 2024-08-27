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Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Астрономы назвали дату ближайшего парада планет

27 августа 2024, 05:44
Утром 28 августа жители Центральной России смогут увидеть парад планет. Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна выстроятся по одну сторону от Солнца, сообщил Московский планетарий.

Специалисты предупредили, что в астрономии нет термина «парад планет» и его четкого критерия. Утром 28 августа Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна соберутся в очень большом секторе около 160 градусов по одну сторону от Солнца, сообщает 360.ru.

Пресс-служба Московского планетария предупредила, что при ясной погоде большинство участников этого явления удастся увидеть невооруженным глазом. Бинокль или телескоп понадобятся лишь для того, чтобы разглядеть Уран и Нептун.

Первыми, еще до полуночи, взойдут Сатурн и Нептун, затем — Уран, Юпитер, Марс и Луна. Около 04:15 по московскому времени к ним присоединится Меркурий.

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