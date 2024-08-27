Астрономы назвали дату ближайшего парада планет

Специалисты предупредили, что в астрономии нет термина «парад планет» и его четкого критерия. Утром 28 августа Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Луна соберутся в очень большом секторе около 160 градусов по одну сторону от Солнца, сообщает 360.ru.