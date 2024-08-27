64% россиян сталкиваются с ложной информацией в Сети

Табак отметил, что 46% участников опроса осведомлены о фактчекинге, 18% обладают хотя бы минимальными знаниями в этой области. По его словам, многие переоценивают свои способности к критическому анализу информации. Он также сообщил, что 45% респондентов считают текущие меры по борьбе с дезинформацией недостаточными, отмечая запрос на привлечение к ответственности тех, кто распространяет ложную информацию, и блокировку таких источников. Однако, как он подчеркнул, это не всегда просто осуществить.