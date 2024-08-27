64% россиян сталкиваются с ложной информацией в Сети

Posted Сегодня, 19:47
Published Сегодня, 19:47
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Updated Сегодня, 19:47
Такие данные были представлены Владимиром Табаком, генеральным директором АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», на пресс-конференции в ТАСС, посвященной борьбе с фейками в 2024 году.
Табак отметил, что 46% участников опроса осведомлены о фактчекинге, 18% обладают хотя бы минимальными знаниями в этой области. По его словам, многие переоценивают свои способности к критическому анализу информации. Он также сообщил, что 45% респондентов считают текущие меры по борьбе с дезинформацией недостаточными, отмечая запрос на привлечение к ответственности тех, кто распространяет ложную информацию, и блокировку таких источников. Однако, как он подчеркнул, это не всегда просто осуществить.
Табак также упомянул, что в Рунете снижается число копий фейков, в то время как количество уникальных фейков остается на прежнем уровне. До 6 августа 2024 года фиксировалось уменьшение числа фейков, связанных с темой СВО, а в июле их просмотры сократились до 35%. После атаки в августе на Курскую область этот показатель резко возрос до 81%. Прогнозируется, что к концу года число копий фейков может достигнуть 8 миллионов.
Екатерина Ларина, директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, подчеркнула, что в борьбе с дезинформацией важно участие не только профессионалов, но и обычных пользователей интернета. Также она отметила необходимость обучения аудитории правилам информационной гигиены.
Антон Горелкин, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, обратил внимание на необходимость законодательного регулирования в области борьбы с дезинформацией. Он отметил, что в российском законодательстве пока нет понятия дипфейка, хотя определение фейковой новости уже присутствует.
Фейковые сообщения активно используются в информационных войнах. По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, большинство таких фейков имеют короткий жизненный цикл, но за счет большого количества эффективно заполняют информационное пространство противника.