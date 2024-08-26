Вниманию водителей. В Тюменской области на трассе Тюмень — Омск ограничили движение

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В нескольких километрах от Ишима на важной трассе Тюмень — Омск ограничили движение транспортных средств.
По информации «Уралуправтодор», на 283 километре автомобильной дороги случилось дорожно-транспортное происшествие.
— Организовано реверсивное движение! Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим, — указано в сообщении «Уралуправтодор».
Ранее «Наш город» писал о том, что четверо детей пострадали в массовом дорожном происшествии на «трассе смерти».