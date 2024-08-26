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Published Сегодня, 11:02

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Updated Сегодня, 11:04

Вниманию водителей. В Тюменской области на трассе Тюмень — Омск ограничили движение

Вниманию водителей. В Тюменской области на трассе Тюмень — Омск ограничили движение

26 августа 2024, 11:02
Фото: 1MI
В Тюменской области на трассе Тюмень — Омск в нескольких километрах от Ишима ограничили движение транспорта. Об ограничении информирует «Уралуправтодор».

В нескольких километрах от Ишима на важной трассе Тюмень — Омск ограничили движение транспортных средств.

По информации «Уралуправтодор», на 283 километре автомобильной дороги случилось дорожно-транспортное происшествие.

— Организовано реверсивное движение! Будьте внимательны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим, — указано в сообщении «Уралуправтодор».
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Ранее «Наш город» писал о том, что четверо детей пострадали в массовом дорожном происшествии на «трассе смерти».

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Омск
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