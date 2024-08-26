Внимание! В Тюменском районе ожидается массовое отключение света — когда?

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Жители Тюменского района Тюменской области столкнутся с масштабными перебоями в подаче электроэнергии. Дело в том, что в период с 26 августа по 1 сентября компания «Россети Тюмень» запланировала реконструкцию трех воздушных линий.
— В рамках данных мероприятий также будут проведены плановые технические обслуживание и ремонтные работы на территории Тюменского района, — уточнили в сообщении пресс-службы муниципального района Тюменской области.
Реконструкция воздушных линий должна быть завершена в срок до 1 сентября 2024 года. Отмечается, что заменяемые линии играют ключевую роль в инфраструктуре Перевалово, Кулаково и Новотарманском.
Уточняется, что об отключении света тюменцев будут предупреждать заранее.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменском районе наблюдались перебои с электричеством. Отключение света коснулось Андреевского, Переваловского, Кулаковского и Новотарманского муниципальных образований.