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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Внимание! В Тюменском районе ожидается массовое отключение света — когда?

Внимание! В Тюменском районе ожидается массовое отключение света — когда?

26 августа 2024, 12:03
Фото: 1MI
Некоторые поселки и СНТ Тюменского района останутся без электроэнергии. Об этом предупреждает пресс-служба муниципального района Тюменской области.

Жители Тюменского района Тюменской области столкнутся с масштабными перебоями в подаче электроэнергии. Дело в том, что в период с 26 августа по 1 сентября компания «Россети Тюмень» запланировала реконструкцию трех воздушных линий.

— В рамках данных мероприятий также будут проведены плановые технические обслуживание и ремонтные работы на территории Тюменского района, — уточнили в сообщении пресс-службы муниципального района Тюменской области.

Реконструкция воздушных линий должна быть завершена в срок до 1 сентября 2024 года. Отмечается, что заменяемые линии играют ключевую роль в инфраструктуре Перевалово, Кулаково и Новотарманском.

Уточняется, что об отключении света тюменцев будут предупреждать заранее.

Внимание! Тюменцев предупредили о массовом отключении света
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменском районе наблюдались перебои с электричеством. Отключение света коснулось Андреевского, Переваловского, Кулаковского и Новотарманского муниципальных образований.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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