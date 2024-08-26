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В Тюменской области в преддверии сентября взлетел спрос на школьных репетиторов

В Тюменской области в преддверии сентября взлетел спрос на школьных репетиторов

26 августа 2024, 14:15
Фото: 1MI
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Услуги», в Тюмени родители все чаще обращаются за услугами репетиторов. Интересно, что спрос на учителей химии и биологии увеличился почти в 2 раза.

Согласно актуальным данным пресс-службы сервиса, в Тюменской области за год спрос на услуги репетиторов увеличился на 23%, а предложение от них — на 49%. Самые популярные предметы, по которым обращаются семьи — математика, русский язык, химия, биология и физика.

Всего за год спрос на учителей по химии и биологии увеличился на 107%. Меньше всего спрос увеличился на услуги учителей по физике.

Согласно данным «Авито Работа», в Тюменской области число вакансий для репетиторов выросло на 119% по сравнению с прошлым годом.

В нашем регионе в июле 2024 года специалистам с небольшим опытом работы стали предлагать в среднем 58 361 рубль в месяц при полном рабочем дне, что на 14% больше, чем в июле прошлого года, указано в сообщении сервиса.

Промокшие стены и следы протечек. Школа в тюменском селе не готова к учебному году
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Ранее «Наш город» писал о том, что школа в тюменском селе не готова к учебному году. Причина — срыв срока капитального ремонта за 14,6 миллионов рублей.

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