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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

В следующем году может выйти новая часть Heroes of Might and Magic

В следующем году может выйти новая часть Heroes of Might and Magic

26 августа 2024, 09:25
Фото: Изображение Midjourney
Во втором квартале 2025 года ожидается выход новой части знаменитой игры Heroes of Might and Magic: Olden Era. Известно, что данный проект порадует геймеров великолепной графикой и имеет все шансы полноценно возродить серию. Разработкой игры займется команда из России.

Студия Unfrozen, которая ранее была основана в Санкт-Петербурге и теперь располагается на Кипре, работает над созданием этой игры, сообщает newkhakasiya.online. Издателем выступит компания Ubisoft.

При просмотре трейлера сразу бросается в глаза графика. Даже те, кто не разделяет глубокую привязанность российской аудитории к третьей части «Героев», испытывают ностальгию от этого художественного стиля.

Наибольший контраст заметен в сравнении с предыдущими играми серии, где разработчики сделали акцент на реалистичную графику вместо традиционного «сказочного» стиля. Однако такое решение не было удачным. Используемый в новой части подход является беспроигрышным, поскольку детям-то тоже больше нравятся «мультфильмы».

События новой игры развернутся на континенте Джадам планеты Энрот и будут происходить задолго до сюжета предыдущих частей серии. Игрокам предложат нелинейную сюжетную кампанию, случайно сгенерированные сценарии и мультиплеер. Встроенный редактор позволит пользователям создавать собственные кампании и делиться ими с другими.

В игре будут представлены шесть фракций: люди, нежить, феи, тёмные эльфы и демоны-насекомые. Сейчас информация о последней фракции не представлена.

Неизвестно, будет ли игра официально доступна российским пользователям. Поскольку проект находится в разработке у Ubisoft, есть высокая вероятность, что этого не произойдет. Тем не менее страница игры в Steam сейчас доступна, что дает надежду на возможность исключения для российских игроков с учетом их заинтересованности.

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