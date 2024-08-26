В следующем году может выйти новая часть Heroes of Might and Magic

Неизвестно, будет ли игра официально доступна российским пользователям. Поскольку проект находится в разработке у Ubisoft, есть высокая вероятность, что этого не произойдет. Тем не менее страница игры в Steam сейчас доступна, что дает надежду на возможность исключения для российских игроков с учетом их заинтересованности.