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Posted 26 августа, 12:24

Published 26 августа, 12:24

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Тюменский центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям с рекламой

Тюменский центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям с рекламой

26 августа 2024, 12:24
Фото: Изображение Midjourney
Каждый предприниматель заинтересован в развитии своего дела и привлечении клиентов. В этом ему могут помочь специалисты тюменского Центра «Мой бизнес». Услуга предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В пример такого сотрудничества департамент инвестполитики региона привел историю местной предпринимательницы — директора компании по производству бытовой химии. Владелице бизнеса хотелось, чтобы как можно больше людей узнали о ее бренде. Когда она обратилась в Центр «Мой бизнес», ей предложили комплексную рекламу на региональном телевидении.

«Мне предложили услугу по созданию и размещению видеоролика на ТВ — его сделали быстро и качественно. Рекламу показывали на трех каналах. Несмотря на то, что прокат был всего 7 дней — ролик увидели наши потенциальные покупателя. После просмотра они посетили наш склад-магазин в Тюмени», — рассказала предпринимательница.

Напомним, в Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи. Кстати, здесь же помогут запустить стартап и жителям сельской местности.

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