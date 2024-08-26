Тюменский центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям с рекламой

Posted 26 августа, 12:24
Published 26 августа, 12:24
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В пример такого сотрудничества департамент инвестполитики региона привел историю местной предпринимательницы — директора компании по производству бытовой химии. Владелице бизнеса хотелось, чтобы как можно больше людей узнали о ее бренде. Когда она обратилась в Центр «Мой бизнес», ей предложили комплексную рекламу на региональном телевидении.
«Мне предложили услугу по созданию и размещению видеоролика на ТВ — его сделали быстро и качественно. Рекламу показывали на трех каналах. Несмотря на то, что прокат был всего 7 дней — ролик увидели наши потенциальные покупателя. После просмотра они посетили наш склад-магазин в Тюмени», — рассказала предпринимательница.
Напомним, в Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи. Кстати, здесь же помогут запустить стартап и жителям сельской местности.