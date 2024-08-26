nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Сбербанк выдал 1 млрд рублей для строительства сухогруза

Сбербанк выдал 1 млрд рублей для строительства сухогруза

26 августа 2024, 11:02
Фото: Сбер
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . erid: LjN8KDi5K
На строительство самоходного сухогрузного судна класса река-море Сбербанк выдал 1 млрд рублей. Кредитная линия предоставлена Обь-Иртышскому речному пароходству, входящему в группу компаний «Межрегионфлот», сроком на 10 лет. Сделка предусматривает использование механизма эскроу.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Это первый случай финансирования строительства водного судна в Уральском банке Сбербанка. Кредитная линия является продолжением сотрудничества в рамках соглашения, подписанного с группой компаний „Межрегионфлот“, для развития и цифровизации водного транспорта. Сбербанк и дальше готов предоставлять финансовую, консультационную и информационную поддержку для реализации инициатив, направленных на развитие логистики водного транспорта».

Обь-Иртышское речное пароходство владеет флотом из более чем 300 судов и занимается перевозкой грузов и буксировкой в Обь-Иртышском бассейне внутренних водных путей, а также из морских портов Архангельск и Мурманск до морских портов в Обской губе и Енисейском заливе Карского моря, включая выгрузку на необорудованный берег полуостровов Ямал и Таймыр. Новое самоходное сухогрузное судно будет построено на Тобольском судостроительном судоремонтном заводе.

#Бизнес#Тюмень#Строительство#Россия#Финансирование#Сбербанк#Кредит#Водный транспорт#Сбер
Подпишитесь
Осенью в Тюмени до 20% подорожают продукты
Сегодня, 03:03
Погода в сентябре 2024 года: что готовит Тюмени новый сезон?
Сегодня, 14:10
Роспотребнадзор обвинил агрохолдинг «Юбилейный» в загрязнении воздуха в Ишиме
Сегодня, 03:57
Вместо бесплатной земли бойцам СВО предложат денежную выплату
Сегодня, 08:26
Промокшие стены и следы протечек. Школа в тюменском селе не готова к учебному году
Сегодня, 13:55
«Обещаю вернуться домой живым». Дед 12 внуков из Тюменской области погиб в зоне СВО
Сегодня, 13:31