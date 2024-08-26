Сбербанк выдал 1 млрд рублей для строительства сухогруза

Обь-Иртышское речное пароходство владеет флотом из более чем 300 судов и занимается перевозкой грузов и буксировкой в Обь-Иртышском бассейне внутренних водных путей, а также из морских портов Архангельск и Мурманск до морских портов в Обской губе и Енисейском заливе Карского моря, включая выгрузку на необорудованный берег полуостровов Ямал и Таймыр. Новое самоходное сухогрузное судно будет построено на Тобольском судостроительном судоремонтном заводе.