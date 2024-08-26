Сбербанк выдал 1 млрд рублей для строительства сухогруза

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
«Это первый случай финансирования строительства водного судна в Уральском банке Сбербанка. Кредитная линия является продолжением сотрудничества в рамках соглашения, подписанного с группой компаний „Межрегионфлот“, для развития и цифровизации водного транспорта. Сбербанк и дальше готов предоставлять финансовую, консультационную и информационную поддержку для реализации инициатив, направленных на развитие логистики водного транспорта».
Обь-Иртышское речное пароходство владеет флотом из более чем 300 судов и занимается перевозкой грузов и буксировкой в Обь-Иртышском бассейне внутренних водных путей, а также из морских портов Архангельск и Мурманск до морских портов в Обской губе и Енисейском заливе Карского моря, включая выгрузку на необорудованный берег полуостровов Ямал и Таймыр. Новое самоходное сухогрузное судно будет построено на Тобольском судостроительном судоремонтном заводе.